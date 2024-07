Jair Bolsonaro accusé d'avoir voulu s'approprier des bijoux d'une valeur totale de 1,2 million

La presse brésilienne avait révélé l'affaire en mars 2023, après que des agents du fisc ont saisi des bijoux trouvés dans le sac à dos d'un fonctionnaire du gouvernement de Jair Bolsonaro revenant d'un voyage officiel au Moyen-Orient en 2021.

Parmi les cadeaux se trouvaient une bague, un collier et des boucles d'oreilles de la marque suisse Chopard d'une valeur d'environ 828'000 dollars, ainsi que des montres Chopard et Rolex en or et en diamants, et d'autres bijoux.