Jacques Pitteloud: "Une fois de plus, les Etats-Unis sont confrontés à une crise de fièvre et de polarisation"

Jacques Pitteloud quitte cet été son poste d'ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis après cinq ans à Washington. Le Valaisan analyse dans le 19h30 la tumultueuse campagne présidentielle en cours, dernier épisode de polarisation en date dans ce pays qui en a connu beaucoup.

"Un moment fondamental". C'est ainsi que Jacques Pitteloud qualifie la campagne pour l'élection présidentielle américaine de novembre, qui met aux prises le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump dans un climat de haute conflictualité.

"Une fois de plus dans leur histoire, les Etats-Unis sont confrontés à une crise de fièvre et de polarisation. On en a connu beaucoup depuis la création du pays. Ces crises font presque partie de son ADN, ce qu'on a tendance à oublier lorsqu'on ne regarde pas la profondeur historique", analyse-t-il.

>> A lire sur le grand débat entre Joe Biden et Donald Trump : Des invectives entre un Joe Biden confus et un Donald Trump offensif lors du premier débat présidentiel

En effet, pour l'ancien chef des services de renseignement de la Confédération, on se focalise trop sur la dernière décennie. En oubliant, ainsi, de prendre en considération des moments de tensions, telle la guerre civile, au XIXe siècle, ou la période du Maccarthysme, durant la Guerre froide.

Ces moments de division récurrents s'expliquent, selon le diplomate, "par le fait que les Etats-Unis se réinventent en permanence. Cela génère des tensions qui sont parfois à la limite du supportable."

>> Voir le portrait de l'ambassadeur Jacques Pitteloud : Ambassadeur, ornithologue, agent secret, Jacques Pitteloud a occupé les plus hautes fonctions de l'administration fédérale / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

Un pays toujours au top

Jacques Pitteloud se veut néanmoins rassurant: les institutions américaines sont plus solides qu'on pourrait le penser. "Depuis que j'ai commencé à lire les journaux et à regarder la télévision, on parle du déclin américain", raconte le sexagénaire. "La première fois que je suis venu dans ce pays, en 1976, les Etats-Unis représentaient 25% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 26%. En termes de déclin, il y a encore quelques efforts à faire", ironise-t-il.

Et de lancer cet avertissement aux pays européens: "Même si elle a des pieds d'argile parce qu'elle est largement fondée sur une dette qu'il faudra bien payer tôt ou tard, l'économie américaine est partie comme une fusée. Il s'agira de ne pas se laisser distancer."

Propos recueillis par Philippe Revaz

Texte web: Antoine Michel