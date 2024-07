J.D. Vance choisi par Donald Trump pour être son vice-président en cas de victoire

Donald Trump a mis fin au suspense en annonçant lundi avoir choisi le sénateur J.D. Vance pour être son vice-président en cas de victoire, au premier jour d'une convention chamboulée par la tentative d'assassinat de l'ex-président républicain.



"J'ai décidé que la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des Etats-Unis était le sénateur J.D. Vance, du grand Etat de l'Ohio", a indiqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Ancien militaire et auteur à succès, cet élu de 39 ans au profil éclectique n'a eu de cesse de défendre au Congrès les causes chères à l'ex-homme d'affaires, comme la lutte contre l'immigration et la défense du protectionnisme économique.

L'annonce du "ticket" Trump-Vance est le premier moment fort d'une convention déjà historique: les dizaines de milliers de républicains réunis à Milwaukee ont failli perdre leur héros, visé par des tirs lors d'un meeting en plein air, samedi.

D'ancien adversaire à farouche partisan

J.D. Vance, ancien adversaire déclaré de Donald Trump, est peu à peu devenu l'un de ses plus farouches partisans.

Conservateur affirmé, sénateur républicain de l'Ohio, J.D.

Vance ne devrait pas élargir la base électorale de Donald Trump qui n'a pas écouté les appels de ceux qui le priaient de choisir une femme ou une personne de couleur.

Dans l'entourage de Donald Trump, au contraire, l'hypothèse J.D. Vance avait les faveurs de Steve Banon, son ancien conseiller spécial, et de son fils aîné, Donald Trump Junior.

Rubio, Scott et Burgum sur la touche

L'officialisation de ce "ticket" s'est faite au détriment des sénateurs Marco Rubio et Tim Scott et du gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum.

J.D. Vance, qui aura 40 ans le 2 août prochain, a grandi dans le sud de l'Ohio où il a rejoint le corps des Marines après une scolarité cahoteuse avant d'intégrer l'université le Yale grâce à une bourse.

Il doit sa notoriété à la publication en 2016 de l'essai "Hillbilly Elegy" (Hillbilly Élégie) dans laquelle il aborde les difficultés socioéconomiques que traverse sa ville natale, dans les Appalaches.

Opposé au plan d'aides à l'Ukraine

L'ouvrage se voulait une critique de la culture d'autodestruction qui caractérise selon lui l'Amérique rurale contemporaine et une analyse du ressort du vote Trump chez les ouvriers blancs déclassés.

S'il ne cachait pas son hostilité à l'encontre de Donald Trump il y a quelques années, le qualifiant "d'idiot" ou de "Hitler américain" et votant pour la démocrate Hillary Clinton en 2016, J.D. Vance a peu à peu changé d'approche, notamment lorsqu'il s'est lancé dans la course au Sénat, en 2022.

Parmi ses récentes prises de position, les observateurs retiennent qu'il s'est illustré au Sénat en combattant vigoureusement les différents plans d'aide à l'Ukraine.

furr avec afp