"J'ai plaidé coupable d'avoir fait du journalisme", affirme Julian Assange

Julian Assange a affirmé être libre après avoir "plaidé coupable de journalisme". Il s'exprimait pour la première fois depuis sa sortie de prison mardi devant une commission du Conseil de l'Europe chargée d'étudier ses conditions de détention.

"Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui après des années d'incarcération parce que j'ai plaidé coupable d'avoir fait du journalisme", a déclaré le fondateur de WikiLeaks, qui a passé les quatorze dernières années d'abord cloîtré dans l'ambassade d'Equateur à Londres puis en détention à Belmarsh, une prison proche de la capitale britannique. Il a été libéré en juin.

>> Relire : Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, est officiellement libre

"J'ai plaidé coupable d'avoir cherché à obtenir des informations auprès d'une source et j'ai plaidé coupable d'avoir informé le public de la nature de ces informations. Je n'ai plaidé coupable d'aucun autre chef d'accusation", a-t-il poursuivi.

"J'espère que mon témoignage aujourd'hui pourra servir à mettre en évidence les faiblesses des garde-fous existants et à aider ceux dont les cas sont moins visibles mais qui sont tout aussi vulnérables", a déclaré Julian Assange, regrettant voir "plus d'impunité, plus de secret, plus de mesures de représailles envers (ceux qui disent) la vérité et plus d'autocensure".

>> Le retour en images du 19h30 sur la saga autour de Julian Assange : Retour en image sur la saga judiciaire autour de Julian Assange, longue de plus d'une décennie / 19h30 / 2 min. / le 25 juin 2024

ats/vajo