Inflation, criminalité, patriotisme: reportages au cœur des petites villes américaines

Pueblo, Colorado, autrefois connue pour son passé industriel, est aujourd'hui tristement célèbre comme étant l'une des villes les plus dangereuses des Etats-Unis. Le taux de criminalité y est alarmant, alimenté par une épidémie de fentanyl qui envahit chaque coin de rue. Cet opioïde, beaucoup plus puissant et mortel que l'héroïne, a connu une recrudescence avec la pandémie de Covid-19.

Christine Charron, responsable des services de prévention au centre Access Point Pueblo, tire la sonnette d'alarme: "Nous voyons plus de personnes venir ici… Et la présence du fentanyl a augmenté. Parfois la substance est même mélangée à d'autres drogues à l'insu des consommateurs. Et avec le confinement du Covid-19, les gens se sont sentis plus isolés." Ce centre de distribution de seringues et de traitements ne désemplit pas. A l'entrée, les noms des victimes d'overdoses sont inscrits sur un mur, un triste rappel des ravages de cette drogue.

Des commerçants désabusés

Dans cette ville où la frontière entre la vie et la mort se franchit trop facilement, un homme confie, d'un ton désabusé: "Un jour, tu rencontres quelqu'un, qui te propose un truc… Et d'un coup, bam, ta vie file, tu commences à entendre des voix dans ta tête, tu as envie de vomir. Ce n'est pas bon." Ce témoignage résonne comme un avertissement pour ceux qui, un jour, pourraient se retrouver piégés dans ce cycle infernal.

Le trafic et la consommation de drogues ont fait exploser la criminalité, des homicides aux simples larcins. Les commerçants locaux sont contraints de se protéger par leurs propres moyens. Terry Behrman, propriétaire d'un magasin, va même jusqu'à poster sur Facebook des extraits de vidéosurveillance pour dénoncer les vols répétés. "L'ennui, c'est qu'au niveau de l'Etat du Colorado, ils ont fait passer des lois qui réduisent les peines pour les petits crimes, et la police ne se déplace plus. Ça fait mal au cœur", déplore-t-elle.

Pour Terry Behrman, l'espoir que la politique change les choses est mince. "Non, c'est de la politique! La politique, ce sont juste les apparences, ça ne règle pas les vrais problèmes." Une désillusion partagée par beaucoup à Pueblo, où les autorités locales peinent à faire face. Le chef de la police locale Chris Noeller ne cache pas ses difficultés: le manque d'effectifs complique la lutte contre cette vague de drogue et de violence.

Beaucoup d'homicides viennent des affrontements entre gangs. Et récemment, on voit de plus en plus de mineurs s'engager dans la violence juvénile Chris Noeller, chef de la police locale

Chris Noeller souligne l'impact de la crise sur la santé mentale: "Beaucoup de drogués sont des malades mentaux pas pris en charge, ils s'automédicamentent avec des narcotiques." Pour lui, l'autoroute I-25, qui traverse la ville, est une véritable artère pour le trafic de fentanyl, qui remonte depuis la frontière mexicaine, une frontière qu'il estime mal contrôlée par l'administration Biden. "Aujourd'hui, il faudrait vraiment être un très mauvais dealer pour ne pas arriver à passer de la drogue à notre frontière. Et c'est une tragédie!"

Alors que nous tournons ce reportage, Pueblo vient d'enregistrer son quinzième homicide de l'année. Le chef de la police explique: "Beaucoup d'homicides viennent des affrontements entre gangs. Et récemment, on voit de plus en plus de mineurs s'engager dans la violence juvénile."

>> Voir le reportage à Pueblo : Les États-Unis sont confrontés à une recrudescence de la violence dans le pays, sur fond d’épidémie des opioïdes. Reportage à Pueblo dans le Colorado / 19h30 / 4 min. / vendredi à 19:30