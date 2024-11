Il parie sur l'élection de Donald Trump et gagne 85 millions de dollars

Selon plusieurs médias américains, le domicile new-yorkais du directeur général et fondateur de la plateforme Polymarket, Shayne Coplan, a été perquisitionné mercredi par des agents du FBI, la police fédérale américaine.

Selon le New York Post, le FBI a saisi le téléphone du patron de Polymarket ainsi que d'autres appareils électroniques. L'origine et le but de l'enquête restent indéterminés.