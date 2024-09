Huit migrants meurent lors d'une tentative de traversée de la Manche

Le naufrage d'une embarcation clandestine surchargée qui venait de quitter les côtes françaises pour l'Angleterre a fait huit morts dimanche au niveau d'Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais, a indiqué une source policière à l'AFP.

Ce drame est survenu moins de deux semaines après le pire naufrage de l'année, qui avait fait douze morts le 3 septembre et porté à au moins 37 le nombre de décès dans de telles traversées depuis janvier, faisant de 2024 l'année la plus meurtrière depuis le début du phénomène des bateaux de fortune pour traverser la Manche.

En 24 heures entre vendredi et samedi, "200 naufragés ont été secourus", avait précisé samedi soir la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar), en soulignant que "18 tentatives de départs d'embarcations ont été suivies (...) sur l'ensemble de la journée" par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du cap Gris-Nez.

Des drames qui se succédent

Les drames se sont succédé depuis le début de l'été. Mi-juillet, six migrants sont morts en une semaine dans trois naufrages distincts: quatre le 12 juillet, une femme érythréenne le 17 puis un homme le 19.

Depuis le début de l'année, plus de 22'000 migrants sont arrivés en Angleterre après avoir traversé la Manche en bateau, selon les autorités britanniques.

Élu en juillet, le gouvernement travailliste de Keir Starmer a promis de s'attaquer à l'immigration illégale en augmentant le nombre d'expulsions de migrants et en luttant contre les passeurs.

afp/hkr