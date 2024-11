Haïti s’enfonce toujours plus dans l’horreur et le chaos, MSF réduit son aide

La violence en Haïti ne fait qu'empirer, si tant est que cela soit encore possible. Les attaques de bandes armées se multiplient, y compris dans la capitale. Alors que l'ONU a dénombré plus de 4900 morts depuis le début de l'année, les ONG continuent à déserter le terrain face au danger visant leurs propres collaborateurs.

La semaine dernière, la police a annoncé avoir tué 28 membres de gangs dans une banlieue de Port-au-Prince, avec l'appui d'habitants excédés.

La même semaine, Médecins sans frontières (MSF) a annoncé la suspension de ses activités dans la capitale suite à des menaces proférées par des membres des forces de l'ordre et même des attaques, rendant la situation toujours plus incontrôlable et plus violente.

Personnel humanitaire agressé

"Pour nous, une ligne rouge a vraiment été franchie: notre personnel national et international a été agressé, physiquement et verbalement, ce qui n'était jamais arrivé en plus de 30 ans de présence en Haïti", a expliqué le chef de mission de MSF en Haïti Christophe Garnier lundi dans l'émission Tout un monde de la RTS. Il évoque notamment une menace de viol sur le personnel et une autre, récente, de "mettre tout le monde dans des voitures et d'y mettre le feu".

"Ce jour-là, deux des trois patients présents dans une de nos ambulances ont été descendus du véhicule. On a ensuite entendu une quinzaine de coups de feu. Nous n'avons aucun doute sur le fait que ces patients sont décédés", poursuit Christophe Garnier.

On est parfaitement conscient des conséquences, mais on ne peut pas se permettre de risquer plus. C'est la moins pire des solutions Christophe Garnier, chef de mission de MSF en Haïti

D'autres menaces ont suivi, ce qui a forcé l'organisation humanitaire à suspendre l'admission de nouveaux patients. A contrecoeur, car MSF est l'une des seules ONG encore présentes en Haiti, alors que la population en a désespérément besoin.

"On était la seule [ONG de secours à la population encore sur place, ndlr] dans tous les quartiers de Port-au-Prince. L'offre de soins est extrêmement pauvre et se réduit un peu plus à chaque fois. C'est effectivement une tragédie et on est parfaitement conscient des conséquences. Mais on ne peut pas se permettre de risquer plus. C'est la moins pire des solutions", défend le chef de mission de MSF en Haïti.

Des policiers en roue libre

Si la situation a dérapé jusqu'au point où même des policiers menacent le personnel humanitaire, c'est parce que le vide de pouvoir dans le pays est devenu tel, et sur une longue période, que toutes les institutions publiques s'écroulent. Certains éléments des forces de l'ordre se retrouvent en roue libre, sans aucun contrôle.

"Le fait que MSF soigne tout le monde, y compris des membres de gangs armés, n'est parfois pas accepté par la police et la population", explique Frédéric Thomas, spécialiste d'Haïti au Centre d'études tricontinentales basé à Louvain-la-Neuve.

Aucune stabilisation en vue

De nombreux observateurs pensaient que le départ de l'ancien Premier ministre Ariel Henry en mars dernier allait faire diminuer la violence et que la situation allait se stabiliser, mais il a vite fallu déchanter. L'un des plus puissants chefs des bandes armées, Jimmy Cherizier, continue à semer la terreur. Il a appelé il y a dix jours à renverser le conseil présidentiel de transition [lire encadré 2].

85% de la capitale Port-au-Prince est aux mains des gangs, et plus de 700'000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont dû fuir la violence Frédéric Thomas, spécialiste d'Haïti au Centre d'études tricontinentales à Louvain la Neuve

La mise en place de ce dernier a d'ailleurs été un échec, selon Frédéric Thomas, avec "des luttes intestines au sein du pouvoir, sans consultation de la population. Il n'y a aucune avancée structurelle réelle par rapport à la mainmise des bandes armées, au contraire". Si bien qu'aujourd'hui, on estime que "85% de la capitale Port-au-Prince est aux mains des gangs, que plus de 700'000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont dû fuir la violence, avec un gouvernement qui semble inactif" et absent du terrain, décrit le spécialiste.

"L'Etat n'a pas su assurer notre sécurité"

Sur le terrain, ce constat est confirmé: "L'Etat n'a pas su assurer notre sécurité. Nous nous sommes battus seuls pour résister, avec des pierres, des bouteilles...", raconte un habitant interviewé récemment par une chaîne d'information française. Il y a peu, le conseil de transition a limogé le Premier ministre en place depuis cinq mois pour le remplacer par un homme d'affaires, mais rien ne semble véritablement changer.

Pour tenter de mettre fin à cette escalade, la communauté internationale a déployé cet été une force multinationale de soutien à la police, conduite par le Kenya et appuyée par l'ONU et les Etats-Unis. Mais seuls 400 hommes sur les 2500 promis ont été déployés.

Impunité généralisée

Aujourd'hui, les Américains proposent de transformer ce contingent en véritable mission de maintien de la paix, ce qui suscite les doutes de plusieurs pays, Chine et Russie en tête. Frédéric Thomas partage ces doutes: "C'est une fausse bonne solution toujours mise en avant [...] au détriment d'autres solutions, comme un embargo sur les armes", estime-t-il, même si un tel embargo a déjà été décrété par l'ONU.

Mais cet embargo ne fonctionne pas: "Les bandes armées continuent à s'approvisionner en armes et en munitions sans aucune difficulté. Et plus de 80% de ces armes proviennent des Etats-Unis!", remarque Frédéric Thomas.

Aucun chef de gang n'a été jugé, et leurs relais politiques et économiques non plus Frédéric Thomas

Deuxième problème: sur place, aucun chef de gang n'est véritablement inquiété. "Aucun n'a été jugé, et leurs relais politiques et économiques non plus. Un comité de sanctions a été mis en place par l'ONU, mais il n'y a que sept personnes sur cette liste, dont six chefs de gangs et un seul homme politique", déplore le spécialiste.

Pour le coordinateur du programme Haïti au sein de l'organisation Global Initiative Romain Le Cour, le soi-disant gouvernement étant incapable d'agir, c'est à la communauté internationale de le faire, et particulièrement aux Etats-Unis, car ils sont "impliqués dans la politique haïtienne depuis une trentaine d'années".

Pour rappel, la population attend depuis bientôt 10 ans que des élections présidentielles soient organisées, les dernières ayant eu lieu en 2016.

Sujet radio: Francesca Argiroffo

Adaptation web: Vincent Cherpillod