Gérard Depardieu absent lors de l'ouverture de son procès pour agressions sexuelles à Paris

Gérard Depardieu, visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles, sera absent lundi à son premier procès au tribunal de Paris, où il doit être jugé pour agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage en 2021.

Après avoir dit dans un premier temps que le comédien de 75 ans "entendait" assister à l'audience, son avocat Jérémie Assous a annoncé lundi sur franceinfo qu'il allait demander le renvoi, en raison de "l'état de santé" de son client.

"Gérard Depardieu est extrêmement affecté et malheureusement ses médecins lui interdisent de se présenter à l'audience, raison pour laquelle il va solliciter un renvoi à une date ultérieure afin qu'il puisse être présent", a déclaré Me Assous, ajoutant qu'il souhaitait "s'exprimer" sur les faits, qu'il conteste.

L'audience doit débuter à 13h30 devant la 10e chambre du Tribunal correctionnel.

Des faits survenus sur le tournage du film "Les volets verts"

Une des deux femmes, décoratrice de cinéma, avait porté plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes pendant le tournage du film "Les Volets Verts" de Jean Becker, ce qui a abouti à l'ouverture d'une enquête. Elle dénonçait des faits remontant à 2021 qui se seraient déroulés dans un hôtel particulier du XVIe arrondissement de Paris.

"J'attends que la justice soit la même pour tous et que monsieur Depardieu ne bénéficie pas d'un traitement de faveur parce qu'il est un artiste", a fait savoir l'avocate de la victime.

L'acteur, qui encourt jusqu'a cinq ans de prison et une amende de 75'000 euros, sera aussi jugé pour des violences sexuelles qu'avait dénoncées dans une plainte une autre femme, assistante réalisatrice sur le même film.

L'acteur emmené par ses gardes du corps

Selon le récit qu'avait fait l'une des plaignantes au site d'investigation Mediapart, Gérard Depardieu aurait lors d'une conversation soudainement hurlé qu'il voulait un "ventilateur" car il ne pouvait "même plus bander" avec cette chaleur, puis il aurait assuré pouvoir "faire jouir les femmes sans les toucher".

Une heure plus tard, il l'aurait "attrapée avec brutalité" alors qu'elle quittait le plateau, avait-elle ajouté. L'acteur l'aurait alors "bloquée en refermant ses jambes sur [elle] comme un crabe", puis lui aurait "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à [ses] seins", assure-t-elle. Il lui aurait également tenu des "propos obscènes" tels que "Viens toucher mon gros parasol, je vais te le fourrer dans la chatte".

Les gardes du corps de l'acteur l'avaient ensuite "emmené", s'est-elle souvenue. "Il hurlait et riait tout seul. Il m'a lancé: 'On se reverra, ma chérie!'". "Ma cliente attend que la justice acte que Gérard Depardieu est un agresseur sexuel en série", a aussi déclaré l'avocate.

Une longue liste d'accusations

Figure du cinéma français connue dans le monde entier, Gérard Depardieu a été accusé de comportements identiques par une vingtaine de femmes. La comédienne Charlotte Arnould a été la première à porter plainte. En août, le parquet de Paris a requis un procès pour viols et agressions sexuelles à l'encontre de l'acteur.

Une enquête est également en cours à Paris après la plainte d'une ancienne assistante de tournage accusant Gérard Depardieu d'agression sexuelle en 2014.

La comédienne Hélène Darras avait elle aussi porté plainte contre lui pour agression sexuelle mais celle-ci a été classée pour prescription. Quant à la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza, elle accuse Gérard Depardieu de l'avoir violée en 1995.

L'acteur se défend

"Jamais, au grand jamais je n'ai abusé d'une femme", avait de son côté assuré l'acteur dans une lettre ouverte publiée dans Le Figaro le 1er octobre 2023.

Quelques semaines plus tard, en décembre 2023, Emmanuel Macron avait choqué les associations féministes en saluant un "immense acteur" qui "rend fière la France", et en dénonçant "une chasse à l'homme" après la diffusion d'un reportage de "Complément d'Enquête" sur France 2 au cours duquel l'acteur multipliait les propos misogynes et insultants envers les femmes.

>> Un sujet du 19h30 sur les accusations visant Gérard Depardieu : Une vidéo diffusée affiche des comportements déplacés de l’acteur Gérard Depardieu / 19h30 / 2 min. / le 10 décembre 2023

afp/boi