Gaffes, trous de mémoire, confusions... retour sur les moments d'errements de Joe Biden

Depuis son débat catastrophique du jeudi 27 juin face à Donald Trump, les inquiétudes sur l'état de santé de Joe Biden s'accumulent dans le camp démocrate. Si les "moments d'absence" du président américain semblent avoir commencé avant le début de son mandat en 2021, ils se sont multipliés au cours des derniers mois.

Joe Biden n'a pas attendu son élection à la tête des Etats-Unis pour commettre ses premières bourdes. Se qualifiant lui-même volontiers de "machines à gaffes", il a au fil de ses discours commis à de très nombreuses reprises d'étonnantes erreurs, confusions et autres faux-pas.

En 2007 déjà, alors sénateur, il explique que le candidat à la présidence Barack Obama est "le premier afro-américain à être articulé, beau et propre". Une remarque très controversée pour laquelle il présentera ses excuses. Un an plus tard, il demande lors d'un meeting au sénateur Chuck Graham de se lever, alors que celui-ci est en fauteuil roulant.

En 2010, celui qui est devenu vice-président des Etats-Unis accueille à la Maison Blanche Brian Cowen pour fêter la Saint-Patrick. Lors d'une allocution, il croit un instant la mère du Premier ministre irlandais décédée. "Que Dieu bénisse son âme", dit-il alors avant de se rattraper: "Ah, mais votre mère est toujours en vie, c'est votre père qui est décédé, n'est-ce pas?".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Ces erreurs ne portent néanmoins pas à conséquence. Les observateurs voient dans cette langue qui fourche un peu trop souvent, de simples étourderies et des maladresses. Un constat que semble confirmer l'énergie et le sérieux qu'est capable de déployer la plupart du temps le démocrate du Delaware.

Mais plus d'une décennie plus tard et alors que Joe Biden est élu à la présidence en janvier 2021 à l'âge de 78 ans, les "gaffes" vont être de plus en plus inquiétantes.

Hanoï, François Mitterrand et Helmut Kohl

Assez tôt après son accession à la Maison Blanche, Joe Biden apparaît à plusieurs reprises balbutiant et perdant le fil de ses pensées au cours de ses interventions. Pendant les discours, il lui arrive par exemple quelques fois de lire les commentaires de ses prompteurs, comme en juillet 2022, alors qu'il s'exprime depuis Washington en faveur du droit à l'avortement: "Fin de citation, répétez la phrase", peut-on alors l'entendre dire.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Où est Jackie?". C'est la question que semble ensuite poser sérieusement le président lors d'une nouvelle allocution à la Maison Blanche le 29 septembre 2022, se référant à Jackie Walorski, une ancienne élue républicaine de l’Indiana. Problème, cette dernière est décédée un mois plus tôt dans un accident de voiture. Le président et son épouse, Jill Biden, avaient pourtant exprimé publiquement leurs condoléances au moment de sa mort.

Les confusions de Joe Biden sont encore plus claires en septembre 2023, quand le président des Etats-Unis, en visite à Hanoï, multiplie les moments d'absence et d'errements. Lors d'une conférence de presse, il semble littéralement se perdre dans son discours. Questionné sur la réduction des énergies fossiles au Vietnam, il s'embarque dans une réponse décousue, mentionnant un western non identifié de John Wayne, provoquant la perplexité dans l'audience. La conférence de presse sera finalement abruptement écourtée par Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Le 2 février 2024, Joe Biden se perd à nouveau dans sa temporalité en expliquant dans un discours à Las Vegas avoir eu une réunion en 2021 avec François Mitterrand, mort il y a plus de 30 ans, au lieu de parler d'Emmanuel Macron. Quelques jours plus tard, lors d'un événement de campagne, il évoque la même réunion où il aurait parlé avec Helmut Kohl, l'ex-chancelier allemand décédé en 2017, au lieu de se référer à Angela Merkel.

Des "absences" de plus en plus fréquentes

Si depuis le débat raté face à Donald Trump, Joe Biden et son équipe de communication semblent vouloir mettre ça sur le compte d'une grande fatigue passagère, diverses enquêtes journalistiques décrivent une autre réalité.

Dans un long papier, le New York Times, qui a appelé Joe Biden à se retirer de la présidentielle la semaine dernière, explique que les erreurs et absences du président ont été de plus en plus fréquentes au cours des derniers mois. "Plusieurs responsables, actuels et anciens, et d'autres personnes qui l'ont rencontré à huis clos, ont remarqué qu'il paraissait de plus en plus confus et apathique et qu'il perdait le fil des conversations", détaille le grand quotidien américain.

Les sources du New York Times, qui s'expriment toutes sous le couvert de l'anonymat pour éviter des répercussions, expliquent que le locataire de la Maison Blanche est toujours capable par instant d'une grande vivacité intellectuelle, mais que les errements se multiplient également, provoquant une grande inquiétude.

Plusieurs correspondants américains à la Maison Blanche admettent quant à eux auprès de CNN que la couverture médiatique de l'âge du président et de son endurance mentale aurait dû être plus poussée.

D'après eux, il existait toutefois deux obstacles majeurs: les motivations politiques des personnes consultées, qui auraient pu soit exagérer soit minimiser la situation, et la protection des équipes de communicants de la Maison Blanche. Joe Biden semble en effet surprotégé. Il a accordé moins d'interviews que n'importe quel président de l'histoire moderne américaine et le moins de conférences de presse depuis Ronald Reagan (1981-1989).

Un président qui ne rassure pas

Malgré les pressions démocrates de plus en plus fortes, Joe Biden ne semble pas vouloir laisser sa place à un autre candidat pour l'élection du 5 novembre prochain.

Depuis son débat, il cherche donc à rassurer son camp et ses électeurs et électrices. Mais le locataire de la Maison Blanche peine à convaincre, d'autant plus que les bourdes continuent à s'accumuler depuis sa piètre performance télévisée du 27 juin.

Jeudi, le président a ainsi à nouveau trébuché lors d'un discours de quatre minutes prononcé devant des familles de militaires à la Maison Blanche, en qualifiant Donald Trump de "collègue", avant de s'interrompre. "Je ne devrais probablement pas dire cela".

Le même jour, c'est au cours d'une interview auprès d'une radio locale de Philadelphie que Joe Biden s'est embrouillé. "Je suis le premier vice-président, la première femme noire à servir avec un président", a-t-il dit, voulant se référer à son rôle de colistier de Barack Obama entre 2009 et 2017.

Mais le nouveau grand test du président américain se déroulera sans doute vendredi, où il accordera à la chaîne ABC une longue interview. Un entretien qui se déroulera sans prompteur mais qui ne sera toutefois pas transmise en direct.

Tristan Hertig