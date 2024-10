Fleuron du monde ferroviaire, le Shinkansen japonais fête ses 60 ans

En octobre 1964, le premier train à grande vitesse au monde, le Shinkansen, était inauguré au Japon, juste avant les JO de Tokyo. Doté aujourd'hui d'un réseau plus étendu, de cadences ultrafréquentes et d'une vitesse plus rapide, il continue d'être la référence mondiale du secteur, atteignant un niveau de qualité hors norme dans le monde ferroviaire.

S'il est une réalisation dont les Japonais peuvent être immensément fiers, c'est bien le Shinkansen, un réseau de trains à grande vitesse inauguré le 1er octobre 1964, plus de 17 ans avant le premier TGV.

Le tout premier Shinkansen prêt au départ le 1er octobre 1964 dans la gare de Toyko. [KEYSTONE - Kyodo]

Constitués, pour la majorité d'entre eux, de rames de 400 mètres de long dotées de 1300 places, les Shinkansen desservent les principales villes du Japon à une fréquence qui n'a aucun équivalent dans le monde de la grande vitesse ferroviaire. Toutes les 10, 7, 5, ou même 3 minutes aux heures de pointe sur la ligne principale, un Shinkansen s'arrête à quai – au centimètre près pour s'aligner sur des marquages au sol – pour débarquer puis embarquer des voyageurs. De véritables métros à grande vitesse à l’échelle de tout un pays.

Ainsi, près de 200 convois circulent par exemple chaque jour dans chaque sens entre Tokyo et Osaka, les deux mégapoles distantes de 500 kilomètres que reliait le tout premier Shinkansen.

Une cérémonie pour les 60 ans du Shinkansen le 1er octobre 2024 dans la gare de Shin-Osaka. [The Yomiuri Shimbun via AFP - NAOYA MASUDA]

Une précision à la seconde

Au cours des six décennies passées, de nombreuses lignes ont été construites, maillant une grande partie du territoire japonais et permettant de voyager très facilement d'un centre urbain à l'autre avec une ponctualité souvent stupéfiante. A tel point que les horaires de départ et d'arrivée des Shinkansen dans chaque gare sont fixés avec une précision de 15 secondes.

Tout est pensé dans un souci de fluidité des trains et des flux de voyageurs, très nombreux. Dans les gares, les voies de départ et d'arrivée d'un convoi précis sont par exemple toujours les mêmes.

Particulièrement spacieux

Sur les lignes principales, les Shinkansen circulent aujourd'hui à une vitesse pouvant atteindre 320 km/h, pratiquement sans secousses. Les accidents sont rarissimes: les convois peuvent s'arrêter automatiquement en cas de séisme et, hors désastre naturel majeur, les incidents vite résolus.

Les Shinkansen sont propres, sûrs, silencieux et particulièrement spacieux. La largeur et surtout l'écartement des sièges sont par exemple nettement supérieurs aux principaux trains "grandes lignes" européens. L'aménagement intérieur, déjà haut de gamme en voiture standard, confine au luxueux dans la nouvelle "Gran Class". Dans toutes les classes, des boîtes-repas (bentō) de qualité peuvent être achetées à bord.

Un "Bento" (boîte-repas) servi à bord d'un Shinkansen en 2023. [Hans Lucas via AFP - MATHIEU THOMASSET]

Seule ombre au tableau, le prix élevé des trajets quand on ne bénéficie pas d'une réduction. Et comme les voies et équipements de gare sont chers à construire et les rames coûteuses à produire, à entretenir et à exploiter, les modèles de Shinkansen ont du mal à s'exporter.

La largeur importante des voitures du Shinkansen permet un aménagement intérieur confortable. [REUTERS - KIM KYUNG-HOON]

Sujet radio: Karyn Nishimura

Adaptation web: Vincent Cherpillod