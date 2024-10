Fin du mode avion, place à la connexion internet en plein ciel

C’est une révolution dans le monde de l’aviation. Bientôt, lors des voyages en avion, les téléphones portables pourront être utilisés sans restriction, avec la possibilité de se connecter au réseau wifi à bord. Le "mode avion" et les frais exorbitants de connexion feront partie du passé.

Regarder des films, écouter de la musique, téléphoner ou encore surfer sur les réseaux sociaux et envoyer un email en avion: ce qui relève aujourd'hui de la fiction deviendra bientôt réalité. En 2025, Air France et United Airlines offriront un wifi haut débit gratuit à bord de leurs appareils.

Cette évolution est rendue possible grâce à un partenariat entre les compagnies aériennes et SpaceX. Les satellites d'Elon Musk, situés en orbite basse à moins de 2000 km d’altitude, permettent un accès à internet à haut débit sans risque d’interférences avec les instruments de navigation des avions.

"Les ondes et fréquences spécifiques utilisées minimisent les risques pour le système de navigation", souligne Philip Queffelec, président de Sparfell Aviation, mardi dans le 19h30 de la RTS.

Le wifi bientôt disponible sur tous les vols de Swiss

D'ici la fin de l’année, la compagnie Swiss proposera également le wifi à bord de tous ses appareils, explique Michael Pelzer, porte-parole de Swiss AirLines. "Nous commencerons à équiper tous nos avions. Bientôt, les passagers des vols courts pourront aussi utiliser l'internet pendant leur voyage", ajoute-t-il.

Cependant, seuls les services de messagerie instantanée comme WhatsApp et Facebook Messenger seront accessibles gratuitement. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming seront bloqués, car il faudrait installer "du matériel dans la cabine et sur l'avion, comme une antenne pour se connecter au satellite et cela coûte cher en termes de technique et d'argent", précise le porte-parole de Swiss.

A noter que le réseau pourrait parfois être instable, puisque certains pays interdisent l'utilisation d'internet durant leur survol.

Sujet TV : Charlotte Onfroy-Barrier

Adaptation web: Miroslav Mares