Figure emblématique du mouvement des "Mères de la Place de Mai" en Argentine, Nora Cortiñas est décédée

Nora Cortiñas, l'une des fondatrices des "Mères de la Place de Mai" défiant la dictature argentine de 1976-83, est décédée à l'âge de 94 ans.

"C'est avec une profonde tristesse que nous disons adieu à notre soeur de lutte Nora Cortiñas, leader incontestée du mouvement des droits de l'homme en Argentine", indique un communiqué des Grands-mères de la Place de Mai.

"Norita", comme elle était connue, s'était jointe en 1977 à quelques mères qui interrogeaient sans relâche la junte militaire pour savoir ce qui était advenu de leurs enfants, enlevés à leur domicile ou sur la voie publique par les forces de sécurité.

Dans son cas, son fils Gustavo, 24 ans, militant de la jeunesse péroniste (gauche), avait été enlevé en avril 1977, et reste à ce jour l'un des 30'000 morts ou disparus de la dictature, selon le bilan des organisations de droits humains. Un bilan récemment contesté par l'actuel président ultralibéral Javier Milei.

Manifestations sur la place de Mai

Les "Mères", outre les vaines démarches en justice, manifestaient chaque jeudi après-midi sur la place de Mai de Buenos Aires, dans des rondes devenues mondialement célèbres, un foulard blanc sur la tête (symbolisant les langes de leurs enfants). Le régime les qualifiait de "Folles" de la place de Mai.

Elles marchaient d'abord pour leurs enfants disparus, puis en symbole vivant des droits humains bafoués sous la dictature.

"C'est comme si on t'amputait d'un bras"

"Le premier combat est pour la disparition d'un enfant, c'est comme si on t'amputait d'un bras. On te laisse la plaie saigner et il n'y a pas de remède", expliquait il y a quelques années Nora Cortiñas, alors âgée de 88 ans.

Au fil du temps, "on a aussi commencé à comprendre que revendiquer la lutte de nos fils et filles était ce qui permettrait d'obtenir justice. Et nous avons défendu leurs idéaux et nous continuons de le faire à ce jour", ajoutait-elle.

Nora Cortiñas, infatigable, impulsive et rieuse, est ainsi devenue une figure familière. Outre ses "rondes" des Mères de la Place de Mai, elle a participé à de nombreux rassemblements pour les droits humains, peuples indigènes, victimes de violences d'État, en Argentine ou à l'étranger.

