Faute de scalpel, un chirurgien anglais a opéré avec un couteau suisse

Faute d'avoir pu trouver un scalpel stérile, un chirurgien anglais a opéré un patient avec un couteau suisse dans un hôpital de Brighton, rapporte la BBC. Le médecin a ouvert la poitrine du patient qui a survécu à cette opération inhabituelle.

La clinique de Brighton, dans le sud de l'Angleterre, a évoqué une procédure d'urgence: le médecin n'a pas pu trouver de scalpel stérile au moment de l'opération et a utilisé le couteau qu'il employait normalement pour couper ses fruits au déjeuner.

Dans le même temps, l'hôpital a souligné que l'intervention du chirurgien "ne correspondait pas à la procédure habituelle et n'aurait pas été nécessaire". Selon la BBC, des collègues ont trouvé ce comportement "discutable" et ont été surpris que le médecin ne puisse pas trouver de scalpel.

"Cela me surprend et me consterne", a déclaré à la chaîne publique Graeme Poston, expert en négligences médicales. "Tout d'abord, un couteau de poche n'est pas stérile. Deuxièmement, ce n’est pas un instrument chirurgical. Et troisièmement, tout l’équipement devait être là."

