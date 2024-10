Explosion meurtrière près de l'aéroport de Karachi, la plus grande ville du Pakistan

Une très forte explosion a eu lieu dimanche sur une route près de l'aéroport de la plus grande ville du Pakistan, Karachi (sud). Un groupe séparatiste a revendiqué lundi cette attaque qui a tué deux Chinois travaillant sur un projet de centrale nucléaire.

Un journaliste de l'AFP a entendu l'explosion vers 23h00 locales dimanche (20h00, heure suisse, NDLR). La chaîne de télévision locale Geo News a fait état de deux morts et dix blessés. Le gouvernement régional de la province du Sindh (sud) a déclaré sur le réseau social X qu'un "camion-citerne" avait explosé sur la route de l'aéroport.

L'armée de libération du Baloutchistan (BLA) a affirmé lundi, dans un communiqué, avoir "pris pour cible un convoi de haut niveau d'ingénieurs et investisseurs chinois" qui arrivait de l'aéroport de Karachi.

Les forces de l'ordre pakistanaises bouclent le périmètre de l'explosion survenue près de l'aéroport de Karachi. [KEYSTONE - SHAHZAIB AKBER]

Deux citoyens chinois tués

Deux citoyens chinois ont été tués dans une "attaque terroriste" contre un convoi de personnel travaillant sur le projet de centrale nucléaire de Port Qasim, un programme financé par la Chine, a indiqué pour sa part l'ambassade de Chine au Pakistan, dans un communiqué.

L'ambassade de Chine a exhorté les autorités pakistanaises à "mener une enquête approfondie sur les attaques et à punir sévèrement les assassins, et en même temps prendre des mesures pour assurer pleinement la sécurité des citoyens, institutions et projets chinois".

Hydrocarbures et minerais

Les intérêts chinois ont souvent été ciblés au Pakistan, en particulier au Baloutchistan (sud-ouest). Cette province est riche en hydrocarbures et en minerais, mais sa population se plaint d'être marginalisée et spoliée de ses ressources naturelles.

La BLA a régulièrement pris pour cible des ressortissants chinois, arguant que les habitants de l'ethnie baloutche ne recevaient pas leur juste part des richesses extraites par les investisseurs étrangers.

L'autorité pakistanaise de l'aviation civile a déclaré que les vols au départ de Karachi se poursuivaient "comme d'habitude".

ats/afp/jtr