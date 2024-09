Epicentre de l'épidémie de mpox, la RDC reçoit jeudi une première livraison de vaccins

La République démocratique du Congo (RDC) reçoit jeudi sa première livraison de vaccins contre le mpox, débloquée par l'Union européenne et envoyée par avion depuis le Danemark. Le pays, épicentre de l'épidémie, doit obtenir 200'000 doses au total cette semaine.

Un premier lot de de près de 100'000 vaccins doit atterrir vers 11h00 à l'aéroport international de Kinshasa, selon l'agence de santé de l'Union africaine (Africa CDC). Un second vol chargé du reste de la cargaison doit arriver d'ici la fin de la semaine.

Pays de loin le plus touché par le virus, la RDC a enregistré depuis janvier plus de 19'000 cas de la maladie, auparavant appelée la variole du singe, et plus de 650 décès, selon les chiffres communiqués mardi par le ministère de la Santé.

Dans le vaste pays d'Afrique centrale, 62% des cas confirmés de contamination touchent des enfants, selon l'Africa CDC. Quatre décès sur cinq ont également été enregistrés chez des enfants.

Les vaccins envoyés sont produits par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic.

Une dangerosité encore mal connue

La recrudescence de la maladie en Afrique et l'apparition d'un nouveau variant (clade 1b) avaient poussé l'OMS le mois dernier à déclencher son plus haut degré d'alerte mondiale. La dangerosité et la contagiosité du clade 1b sont toutefois pour l'heure difficiles à évaluer, selon plusieurs spécialistes.

En Afrique, le virus est présent dans treize pays dont le Burundi (796 cas), le Congo-Brazzaville (162 cas) ou encore la République centrafricaine (45 cas), selon les chiffres de l'Africa CDC datant du 27 août.

afp/ami