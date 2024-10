"Ennemis intérieurs", "fascisme": la rhétorique s'enflamme dans la campagne électorale américaine

A trois semaines de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, la campagne atteint un niveau de tension sans précédent, marquée par des discours incendiaires. Donald Trump, candidat républicain, et Kamala Harris, vice-présidente démocrate, échangent des attaques virulentes, chacun dénonçant les dangers que représenterait une victoire de l'autre camp pour la démocratie américaine.

Ces derniers jours, Donald Trump a intensifié sa rhétorique en désignant ses opposants comme des "ennemis intérieurs". Lors d'une interview ce week-end sur Fox Business, il a affirmé que la plus grande menace pour la démocratie venait de l'intérieur du pays, accusant la gauche radicale d'être composée de "malades" et de "fous".

Le candidat républicain est allé jusqu'à évoquer la possible intervention de la Garde nationale, voire de l'armée, pour contrer ce qu'il perçoit comme une menace existentielle.

Des responsables démocrates "maléfiques"

Mercredi, sur Fox News, le républicain a été encore plus explicite, qualifiant le Parti démocrate de "dangereux, marxiste, communiste, fasciste". Il a cité des personnalités comme Nancy Pelosi, les accusant d'être "maléfiques" et responsables des maux du pays, tout en arguant qu'il était victime d'un complot visant à utiliser la justice contre lui.

Ces propos rappellent les discours autoritaires de l'Histoire, notamment en Europe, où la désignation d'"ennemis intérieurs" a souvent servi à justifier des répressions violentes, comme sous les régimes de Staline et d'Hitler.

Donald Trump, "de plus en plus instable et désaxé"

Face à ces déclarations, Kamala Harris ne ménage pas ses efforts pour riposter. Lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, elle a mis en garde contre les dangers que représenterait, selon elle, une réélection de Donald Trump, allant jusqu'à évoquer un possible glissement vers le fascisme.

Kamala Harris a diffusé des extraits de discours du républicain pour illustrer son inquiétude, notamment lorsqu'il avait suggéré d'emprisonner ceux qui critiquent les juges de la Cour suprême ou encore d'accorder aux forces de l'ordre une journée libre pour commettre des violences.

Pour la vice-présidente, Donald Trump devient "de plus en plus instable et désaxé", et un second mandat serait "dangereux" pour la démocratie américaine.

Alerter l'opinion publique

Mercredi soir, lors d'une interview sur Fox News, elle a vivement réagi après la diffusion d'un extrait tronqué des propos du républicain: "Il veut utiliser les forces armées contre son propre peuple", a-t-elle martelé, dénonçant l'idée de mettre des opposants politiques derrière les barreaux. Selon elle, cette élection concerne avant tout l'avenir de la démocratie, que Donald Trump mettrait en péril par ses excès autoritaires.

Cette escalade verbale n'est pas une nouveauté pour l'ancien président. Dans le passé, il avait déjà qualifié ses adversaires de "vermines" et suggéré que les migrants possédaient des "gènes inférieurs". Mais à l'approche de l'élection, les démocrates, emmenés par Kamala Harris, tentent de concentrer le débat sur ces déclarations, espérant alerter l'opinion publique sur les risques que Donald Trump fait selon eux sur le système démocratique.

Dans une interview récente avec l'animateur de radio Charlamagne tha God, suivi de près par la communauté afro-américaine, Kamala Harris n'a pas hésité à approuver la qualification de "fasciste" pour décrire Donald Trump.

Ce genre de déclaration, des deux côtés, montre bien l'intensité de cette campagne.

