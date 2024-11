En une année, la police anglaise renvoie 600 agents pour faute ou mauvaise conduite

Près de 600 policiers ont été renvoyés pour faute ou mauvaise conduite en Angleterre et au Pays de Galles sur un an, selon des chiffres publiés mardi, au moment où la police s'efforce de rétablir la confiance du public après une série de scandales.

Les licenciements ont bondi de 50% sur l'année écoulée entre avril 2023 et mars 2024, portant à 593 le nombre des policiers renvoyés, a souligné le College of Policing, un organisme de formation des forces de l'ordre en Angleterre et au Pays de Galles.

Celui-ci dénombre 74 cas d'agressions sexuelles ou de comportement répréhensible à caractère sexuel, 18 cas de possession d'images pédopornographiques et 71 cas de comportements discriminatoires, des motifs qui peuvent se cumuler et ont conduit au renvoi des agents concernés.

La "malhonnêteté" dans les fonctions exercées est la principale cause des renvois (125 cas). Dans 66 cas, le renvoi a été motivé par la révélation d'informations confidentielles ou l'accès non autorisé à de telles données.

Réputation entachée

La réputation de la police anglaise a été profondément entachée par l'enlèvement, le viol et le meurtre en mars 2021 de Sarah Everard, une Londonienne de 33 ans, par Wayne Couzens, un membre des forces de l'ordre depuis condamné à la prison à vie.

Près de deux ans plus tard, le policier londonien David Carrick a aussi été condamné à la perpétuité pour des dizaines de viols et d'autres agressions sexuelles sur douze femmes sur une période d'environ vingt ans.

Au-delà de ces affaires au fort retentissement, plusieurs rapports ont dénoncé des comportements racistes, homophobes et misogynes au sein de la police et de nombreuses voix réclament des réformes.

"Procédures solides"

"Il est extrêmement décevant de voir que la conduite d'un certain nombre de policiers n'est pas du tout à la hauteur des normes que nous avons fixées et que la population est en droit d'exiger", a regretté Tom Harding, un responsable du College of Policing.

"Leur comportement ternit le fonctionnement de la police et érode la confiance du public", a-t-il ajouté, tout en soulignant que leur renvoi attestait de l'existence de "procédures solides" en interne.

L'Angleterre et le Pays de Galles comptent, au total, 147'000 policiers sur leur territoire. En janvier 2023, la "Met police" avait annoncé que 1633 affaires d'agressions sexuelles ou de violences domestiques présumées impliquant plus de 1000 membres des forces de l'ordre ces dix dernières années seraient réexaminées.

afp/jtr