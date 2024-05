En Ukraine, une nouvelle mobilisation tardive et partielle pour tenter de regarnir le front

Alors que l'Ukraine est entrée dans sa troisième année de guerre face à l'envahisseur russe, les forces de Kiev subissent une pression constante, notamment sur le front est. Les troupes manquent d'armes, de munitions, mais aussi de soldats. Une loi a récemment été adoptée pour relancer la conscription, mais elle est jugée fragmentaire par de nombreux analystes.

Il aura fallu des mois de discussions au Parlement ukrainien pour qu'un texte législatif durcissant les critères de mobilisation soit voté, puis promulgué par le président Volodymyr Zelensky au mois d'avril 2024 (lire le détail dans le premier encadré). Preuve des dissensions et de la nature controversée de la loi, plus de 4000 amendements ont été déposés au cours des débats. Entré en vigueur le 18 mai, le texte doit permettre de recruter davantage de soldats pour regarnir le front, où l'Ukraine se trouve en infériorité numérique (lire le deuxième encadré).

Afin d'effectuer un rééquilibrage, Kiev souhaite donc recruter davantage avec son texte de loi. Mais combien de nouveaux soldats faut-il engager? Fin 2023, des divergences ont éclaté à ce propos entre Volodymyr Zelensky et Valery Zaloujny, alors commandant en chef des forcées armées. Sans que cela soit confirmé, ce dernier aurait estimé nécessaire de recruter 500'000 personnes, un chiffre jugé trop élevé par le président ukrainien.

Quelques mois plus tard, en février 2024 et quelques heures seulement avant d'être limogé, le général décrira dans un édito publié par CNN, "l'incapacité des institutions ukrainiennes" à améliorer les niveaux d'effectifs des forces armées sans recourir à "des mesures impopulaires".

L'hypothèse d'une nouvelle mobilisation de 500'000 personnes semble depuis avoir été écartée. Dans les cercles d'experts militaires, on juge que jusqu'à 300'000 recrues pourraient être incorporées dans l'armée. Un chiffre toutefois là aussi contesté. Pour Oksana Zabolotna, analyste pour l'ONG ukrainienne The Centre of United Actions, seuls 50'000 soldats pourraient être recrutés avec la nouvelle loi.

>> Revoir le reportage du 19h30 sur le limogeage de Valery Zaloujny en février 2024 : Le chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny a été limogé / 19h30 / 1 min. / le 8 février 2024

Une mobilisation tardive

Pour la plupart des experts, cette nouvelle mobilisation est devenue impérative au moment où Kiev connaît des revers sur le front et qu'une offensive russe de plus grande ampleur est crainte cet été. Mais les mois de tergiversation au Parlement ukrainien pourraient coûter cher.

"Cette loi a été débattue et est mise en application avec une certaine lenteur, au moment le plus critique pour les Ukrainiens sur le terrain. Elle est finalement trop peu ambitieuse et arrive trop tard", décrypte pour France24 Guillaume Lasconjarias, historien militaire.

Egalement interrogé par la chaîne d'information française, le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, confirme: "C'est une mesure nécessaire, mais qui a été prise de manière trop tardive. Il va également falloir des mois pour qu'elle porte ses fruits. Il va falloir recruter, puis former les soldats, et ensuite les structurer en grandes unités", analyse-t-il.

Des soldats ukrainiens tirent au mortier sur des positions russes dans la région de Donetsk, le 26 janvier 2024 (image d'illustration). [REUTERS - Thomas Peter]

Plus globalement, les deux experts remettent en doute les effets que pourrait avoir cette nouvelle mobilisation. Entre le recrutement de prisonniers, d'hommes qui ont fui à l'étranger ou ne se sont tout simplement pas déjà portés volontaires, le moral de ces nouvelles troupes pourrait ne pas être au beau fixe. "Le gouvernement ukrainien racle les fonds de tiroirs (...) même si elles sont mobilisées, ces personnes n’auront probablement pas le même allant que des volontaires", commente Vincent Desportes.

Un sondage réalisé au mois de février par Info Sapiens, un organisme ukrainien de recherche sociale, a ainsi révélé que 48% des hommes ne se disaient "pas prêts à combattre", contre 34% se disant "prêts" et 18% pour lesquels c'était "difficile à dire". Les tentatives de quitter le pays par des hommes ukrainiens ayant peur d'être enrôlés se sont aussi multipliées. La Roumanie a ainsi recensé plus de 6000 franchissements illégaux de sa frontière depuis le début du conflit. Des hommes qui, pour échapper à la guerre, n'hésitent pas à risquer leur vie, en franchissant des rivières ou en passant par des sommets encore enneigés. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs péri au cours de leur traversée.

Pas de démobilisation en vue

Autre pierre d'achoppement de la nouvelle loi sur la conscription, l'absence d'une possibilité de démobilisation pour les troupes présentes sur le front depuis le début de la guerre. En place depuis février 2022, la loi martiale ne prévoit actuellement aucun mécanisme légal pour démobiliser les soldats engagés.

Or, une disposition devait être incluse dans la nouvelle loi. Elle prévoyait la démobilisation du personnel militaire après 36 mois de service et la rotation de ceux servant sur les lignes du front pendant plus de six mois. Des clauses qui ont finalement été retirées de la législation à la dernière minute suite aux appels des dirigeants militaires, qui ont affirmé qu’elles affaibliraient l’Ukraine en facilitant le retrait du personnel militaire le plus expérimenté sans fournir de remplaçants suffisamment formés.

>> Revoir dans le 19h30 les explications de Maurine Mercier, correspondante de la RTS en Ukraine : Maurine Mercier évoque les problèmes d'effectifs dans les rangs de l'armée ukrainienne / 19h30 / 1 min. / le 10 février 2024

Une décision qui s'explique donc militairement mais qui reste sujette à controverse en Ukraine. Des épouses de soldats ont notamment manifesté à plusieurs reprises cette année pour exprimer leur désarroi. Cette décision pourrait aussi avoir un impact important sur le moral des troupes.

>> Relire à ce sujet : Alors que l'âge de la mobilisation va être abaissé en Ukraine, les femmes de soldats désespèrent

L'impasse démographique

Mais pour de nombreux analystes et commentateurs, le coeur du problème de cette loi réside dans l'abaissement relatif de l'âge de mobilisation. En passant de 27 à 25 ans, l'Ukraine reste en effet loin des standards. Dans la plupart des pays, une invasion aurait poussé les gouvernements à recruter des soldats dès leurs 18 ans.

Interviewé par Le Monde, Taras Chmut, analyste militaire et ancien sous-officier de l'armée ukrainienne, juge par exemple que la mobilisation devrait commencer dès 20 ans. Pour lui, même si la mesure est "terrible", elle permettrait de former un million d'hommes. Il ajoute que les jeunes sont devenus essentiels dans cette guerre, car ils sont "en bonne santé physique" mais aussi plus habiles avec la technologie, désormais indispensable.

>> Réécouter le reportage du 12h30 sur la nouvelle mobilisation ukrainienne : Keystone - AP Photo/Alex Babenko Reportage en Ukraine, où le risque d’être mobilisé pèse sur tous les hommes / Le 12h30 / 3 min. / le 13 mai 2024

En visite au mois de mars en Ukraine, le sénateur américain de Caroline du Sud Lindsey Graham s'est aussi ouvertement questionné sur cette limite. "Vous vous battez pour votre vie. Vous ne devriez donc pas seulement servir à 25 ou 27 ans. On a besoin de plus de monde sur le front", a déclaré le républicain lors d'une conférence de presse.

Pour Vincent Desportes, il y a là surtout le risque d'un mauvais signal envoyé à l'Occident. "Cela montre que la volonté ukrainienne de se défendre existe, mais n'est pas totale (...) Kiev demande des armes, de l'argent (...) mais les députés ne semblent pas tant persuadés qu'il faille une mobilisation totale pour défendre l'existence de l'Ukraine", analyse-t-il.

Des soldats ukrainiens assistent à un service commémoratif pour un commandant du 1er bataillon mécanisé tué en 2023 près de Bakhmout, à Kiev, le 7 mars. 2024 (image d'illustration). [REUTERS - Thomas Peter]

Mais pour l'administration de Volodymyr Zelensky, le défi de l'enrôlement des plus jeunes est complexe. La démographie ukrainienne a été fortement marquée au cours des Première et Seconde Guerres mondiales A chaque conflit, moins de naissances étaient répertoriées, ce qui a conduit à des générations d'adultes moins nombreuses. Un déclin dont les effets se sont fait ressentir pendant des décennies.

En 1991, à la chute de l'Union soviétique, le taux de natalité a encore une fois drastiquement chuté, effet direct d'une grave dépression économique. Un choc qui a encore une fois duré plus d'une décennie et créé la plus petite génération de l'histoire moderne ukrainienne, les 18-27 ans, qui sont désormais, selon le New York Times, deux fois moins nombreux que les quarantenaires en Ukraine. Une réalité démographique qui explique que l'âge moyen des soldats ukrainiens soit supérieur à 40 ans.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Pour le pouvoir ukrainien, mobiliser des soldats plus jeunes comporte donc le risque de détruire une génération entière. Un risque d'autant plus tangible que des millions de jeunes femmes ont quitté le pays depuis le début de la guerre, ce qui accroit encore le péril démographique pour le pays.

Confrontée à des problèmes similaires, la Russie garde quant à elle l'avantage d'avoir un bassin de population trois fois plus nombreux.

Tristan Hertig