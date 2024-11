En renouant le dialogue avec Poutine, Olaf Scholz trahit une position fébrile avant les législatives

En difficulté dans les sondages, les Verts allemands tiennent congrès jusqu'à dimanche pour désigner leur chef ou cheffe de file, avec l'espoir de relancer leur parti. Mais les écologistes partent de très bas: ils sont crédités de 11 à 12% d'intentions de vote, loin derrière les conservateurs à plus de 30%, l'AfD (18%) et le SPD (15%), et ont perdu des plumes lors de toutes les échéances électorales cette année.

Trois années de participation à la coalition d'Olaf Scholz ont fait perdre sa cohérence idéologique, et donc sa popularité, au parti et à son dirigeant Robert Habeck. La guerre en Ukraine a fait imploser leurs positions pacifistes, tandis que pour remplacer en urgence le gaz russe, le ministre de l'Economie s'est notamment tourné vers le Qatar. Plus récemment, les Verts ont aussi cautionné un durcissement de la politique migratoire du gouvernement. Tout cela a provoqué une défection des jeunes et une désorientation de leur électorat, tandis que Robert Habeck était dénoncé par la droite comme celui qui n'a pas su gérer la crise économique.

Une "remontada" d'ici au 23 février paraît donc improbable. Mais depuis la chute de la coalition le 6 novembre, les Verts ont bénéficié de quelque 5500 nouvelles adhésions, un record pour un parti qui apparaît aujourd'hui "libéré" du carcan gouvernemental et qui pourrait amorcer un "nouveau départ".