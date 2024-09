En proie aux feux de forêt, le Portugal appelle à l'aide ses partenaires européens

Le Portugal a demandé lundi l'aide de ses partenaires européens pour lutter contre une série d'incendies qui ont fait une douzaine de blessés, brûlé des maisons et coupé des autoroutes dans le nord du pays.

"La situation n'est pas hors de contrôle, mais elle est très complexe. Cela va être une journée compliquée, et demain aussi", a déclaré le commandant national de la protection civile.

Le Portugal a ainsi "sollicité le soutien du mécanisme européen de protection civile" afin d'obtenir quatre paires d'avions amphibie pour venir à bout des flammes, alors que le pays dispose déjà d'une trentaine d'avions ou hélicoptères.

"Nous allons mobiliser en urgence huit avions de combat contre les incendies", a annoncé sur le réseau social X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en remerciant la France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne pour leur "réaction rapide".

Selon un bilan fourni par la protection civile à lundi à 13h (14h en Suisse), les feux de forêt qui font rage depuis le week-end dernier ont fait parmi les pompiers au moins douze blessés, dont deux graves, et provoqué l'évacuation d'environ septante personnes.

Quelque 2300 pompiers mobilisés

Un pompier volontaire qui combattait dimanche un incendie près d'Oliveira de Azeméis, dans la région d'Aveiro (nord), est mort "soudainement" pendant une pause repas, a informé lundi le ministère de l'Intérieur.

En début d'après-midi, vingt-six feux actifs mobilisaient lundi quelque 2300 pompiers, alors que les services de secours ont placé le pays en "situation d'alerte" entre samedi après-midi et mardi soir, car le risque d'incendie est considéré "très élevé" ou "maximal" selon les régions, en raison des prévisions de températures élevées et de vents violents.

Des maisons détruites

Le foyer le plus important fait rage depuis dimanche après-midi près d'Oliveira de Azeméis, mobilisant près de 600 pompiers.

Egalement dans la région d'Aveiro, mais un peu plus au sud, un incendie a touché au moins deux maisons dans deux villages de la commune d'Albergaria-a-Velha, a indiqué le maire. Deux autres maisons auraient été détruites à Cabeceiras de Basto, dans le district de Braga (nord), selon les autorités locales.

La circulation a été interrompue sur trois autoroutes et d'autres axes routiers traversant la région d'Aveiro, a annoncé de son côté la gendarmerie.

Eté relativement calme

Le Portugal avait jusqu'ici connu un été relativement calme sur le front des incendies, avec une surface brûlée de 10'300 hectares jusqu'à fin août, soit un tiers de celle de 2023 et sept fois moins que la moyenne des dix dernières années.

Après les incendies meurtriers de juin et octobre 2017, qui ont fait plus d'une centaine de morts, le pays ibérique a multiplié par dix l'investissement dans la prévention et doublé son budget de lutte contre les feux de forêt.

Les experts considèrent que la multiplication des vagues de chaleur, ainsi que leur durée et leur intensité croissantes, sont des conséquences du changement climatique. La péninsule ibérique est fortement frappée par ce réchauffement, tandis que les canicules ou les sécheresses qu'il provoque favorisent les feux de forêt.

