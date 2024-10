En Moldavie, courte victoire du oui au référendum sur le principe de l’adhésion à l’UE

Les Moldaves ont approuvé de justesse dimanche le principe d'une adhésion à l'UE, mais le résultat extrêmement serré sonne comme un camouflet pour la présidente pro-européenne Maia Sandu qui a répliqué en fustigeant des ingérences étrangères.

Après une longue course en tête du non, le oui a finalement pris le dessus lundi matin (50,28%), à quelques milliers de voix près, grâce au vote de la diaspora, après dépouillement de près de 99% des bulletins.

Dans sa première réaction officielle en pleine nuit, la cheffe d'Etat Maia Sandu a dénoncé "une attaque sans précédent contre la démocratie" et promis de "ne pas plier".

Le Kremlin a aussitôt exigé des "preuves" concernant ces "graves accusations", tout en dénonçant des "anomalies" dans le comptage des voix du référendum.

De son côté, la Commission européenne. a estimé que le référendum sur l'adhésion à l'UE et le premier tour de l'élection présidentielle en Moldavie se sont déroulés dans un climat d'"interférence sans précédent" de la part de la Russie.

En tête du premier tour de la présidentielle

Parallèlement, Maia Sandu est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle avec 41% des voix. Elle affrontera le 3 novembre Alexandr Stoianoglo, ex-procureur de 57 ans soutenu par les socialistes prorusses, qui fait mieux que prévu avec près de 29% des suffrages.

Maia Sandu, qui a tourné le dos à Moscou après l'invasion de l'Ukraine voisine et porté à Bruxelles la candidature de son pays, avait convoqué ce référendum pour valider sa stratégie. Mais son pari semble avoir échoué. Même si le "oui" devait l'emporter de justesse, ce résultat, sans remettre en cause les négociations avec les Vingt-Sept, "affaiblit en quelque sorte l'image pro-européenne de la population et le 'leadership' de Maia Sandu", commente le politologue français Florent Parmentier, spécialiste de la région.

Première femme à occuper, en 2020, les plus hautes fonctions, cette ex-économiste de la Banque mondiale à la réputation d'incorruptible est devenue en quatre ans une personnalité européenne de premier plan.

Second tour difficile

Dans un environnement géopolitique compliqué, avec l'Ukraine en guerre et la Géorgie accusée de dérive autoritaire prorusse, la Moldavie donnait à Bruxelles matière à espérer, souligne Florent Parmentier.

Or après ce revers, une victoire de Maia Sandu au second tour est loin d'être assurée. Alexandr Stoianoglo peut compter sur les réserves de voix de nombreux petits candidats "et le piège terrible du 'tous contre Sandu'" risque de se refermer sur elle, selon l'analyste.

Pendant la campagne, cet homme à l'allure sévère a appelé à "restaurer la justice" devant un pouvoir prêt, selon l'opposition, à brimer les droits et a plaidé pour une politique étrangère "équilibrée", de l'UE à la Russie.

