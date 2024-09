En Italie, un projet de loi prévoit 2 ans de prison pour le blocage de routes ou voies ferrées

En Italie, une nouvelle loi suscite une vague de critiques, particulièrement de la part de l'opposition et des militants écologistes. Ce projet de loi, qui est en cours d'adoption, prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu'à deux ans pour les participants à des manifestations qui bloquent des routes ou des voies ferrées.

Selon le projet de loi, tout acte de blocage de la circulation, même dans le cadre de manifestations pacifiques, deviendra une infraction pénale. Cette norme s'inscrit dans un projet législatif plus large dédié à la sécurité publique.

Si le blocage est mené en groupe, la peine maximale serait de deux ans. En revanche, un manifestant agissant seul risquerait une peine réduite, plafonnée à un mois d'emprisonnement.

Le texte a été adopté par les députés sans aucune modification, tel qu'il avait été validé en commission. Désormais, il ne manque que l'approbation du Sénat, un vote qui, compte tenu de la majorité absolue dont disposent les partis au pouvoir dans la chambre haute, semble assuré.

L'opposition, pour sa part, a dénoncé avec vigueur cette législation, qualifiée de "liberticide". Tous les amendements proposés ont été rejetés, ce qui a poussé la gauche à baptiser cette loi de "norme anti-Gandhi", une référence au mouvement pacifique de désobéissance civile mené par le leader indien. Riccardo Magi, secrétaire du parti +Europe, a fustigé ce projet en déclarant: "Avec cette loi, même Gandhi serait jeté en prison et traité comme un criminel violent."

Ultima Generazione

Bien que le gouvernement évite de mentionner explicitement les groupes visés par cette loi, il est évident qu'elle cible les militants écologistes, et en particulier ceux d'Ultima Generazione (Dernière Génération).

Ce collectif a multiplié ces derniers mois des actions de blocage de routes et d'intersections à Milan, Rome et dans d'autres grandes villes italiennes pour dénoncer l'inaction du gouvernement de Giorgia Meloni face à la crise climatique.

Ces activistes, qui se font souvent remarquer par leurs longues banderoles déployées au milieu des carrefours, sont devenus le symbole de la contestation écologiste radicale en Italie. La presse n'hésite d'ailleurs pas à en faire référence dans ses titres: "Dernière Génération, prison pour ceux qui bloquent les routes! "

Premier projet de loi en 2018

L'idée d'une telle loi n'est pas nouvelle. En 2018, alors que Matteo Salvini et sa Ligue étaient au pouvoir, une législation similaire avait été proposée, visant à sanctionner les manifestations bloquant la circulation avec des tracteurs ou des barrières.

Cependant, la droite avait abandonné cette initiative, craignant de perdre le soutien des ouvriers et des agriculteurs du nord du pays, traditionnellement mobilisés pour défendre leurs intérêts à l'aide de moyens imposants.

Toutefois, avec la montée en puissance d'Ultima Generazione et leurs actions de plus en plus fréquentes, la droite italienne, désormais dirigée par Giorgia Meloni, a décidé de relancer ce projet.

Bien que la réintroduction de cette loi comporte le risque de mécontenter une partie de son électorat, notamment les travailleurs mobilisés dans des secteurs clés, le gouvernement semble déterminé à contrer ce qu'il considère comme des entraves à l'ordre public.

Antonino Galofaro/vajo