En Inde, la dernière phase des élections législatives s'est achevée

L'Inde a achevé samedi un long processus de six semaines d'élections générales, à l'issue desquelles le Premier ministre Narendra Modi a de grandes chances de se voir réélu.

Les Indiens aiment à rappeler qu'il s'agit du plus grand exercice démocratique au monde. Tous les cinq ans, plus de 970 millions d'électeurs et d'électrices sont appelés à voter pour élire les 543 députés de la "Lok Sabha", la Chambre basse du Parlement. Deux députés supplémentaires sont nommés directement par la présidence de la République.

Basé à New Dehli, le Parlement fédéral indien est une institution bicamérale qui comprend également une Chambre haute, la "Rajya Sabha". Mais c'est bien dans la Chambre basse que réside le véritable pouvoir politique. Car le parti qui y obtient la majorité à l'issue d'un scrutin à un tour a la tâche de sélectionner le Premier ministre.

Si aucune des formations politiques ne parvient à obtenir la majorité simple avec 273 sièges, la présidence exige la formation d'une coalition avec d'autres partis.

Un immense défi logistique

Pour gérer le nombre d'électeurs et l'immense superficie du pays, environ 3,3 millions de km2, le scrutin s'organise en sept phases qui s'étalent sur un mois et demi.

Chacune d'entre elles couvre un certain nombre de circonscriptions, avec des électeurs de ces zones votant le même jour. Une approche qui permet aux autorités électorales de mobiliser les ressources et les forces de sécurité nécessaires pour assurer la bonne tenue de l'élection.

A cela s'ajoute des obstacles également propres à l'Inde, comme la difficulté de rendre le vote possible à des zones géographiques difficiles d'accès ou encore la gestion des électeurs et électrices analphabètes, qui sont encore 250 millions à travers le pays. En outre, le pays est actuellement confronté à une importante vague de chaleur, compliquant encore la donne.

>> Revoir le reportage du 19h30 sur le défi logistique : En Inde près d'un milliard d'électeurs est appelé aux urnes pour renouveler le parlement. Un véritable défi logistique. / 19h30 / 3 min. / mardi à 19:30

>> Lire aussi : Une vague de chaleur en Inde provoque "des centaines de morts"

Narendra Modi toujours grand favori

Samedi, c'était au tour des régions de l'est et du nord de voter. En tout, huit Etats et territoires de l'Union, des divisions administratives qui relèvent directement du gouvernement central, étaient appelés aux urnes: le Pendjab, l''Himachal Pradesh, le Jharkhand, l'Odisha, l'Uttar Pradesh, le Bihar, le Bengale-Occidental et Chandigarh.

Une loi interdit la publication de données à la sortie des urnes et le dépouillement ne commence qu'une fois que tous les Etats et territoires auront pu voter. Le résultat de l'élection et le nom du futur Premier ministre indien sont attendus le 4 juin.

Le Bharatiya Janata Parti (BJP), la formation du Premier ministre sortant Narandra Modi, est donné grand favori. Ce dernier, qui se présente pour un troisième mandat, a pu surfer ces dernières semaines sur les bons chiffres de l'économie pour faire campagne. Diminution de l'inflation, croissance solide, développement de sa place boursière. L'Inde est en plein développement économique, bien qu'il reste d'importants problèmes comme la persistance des inégalités et le chômage des jeunes.

>> Revoir le reportage de Geopolitis sur l'économie indienne : Succès et limites de la croissance économique indienne / Geopolitis / 2 min. / le 28 avril 2024

Face au BJP, l'Alliance nationale indienne, une coalition de plus de 40 partis, s'est formée. Elle compte dans ses rangs plusieurs têtes d'affiche comme Rahul Gandhi, président du parti Congrès national indien (INC, centre-gauche) et Arvind Kejriwal, chef du gouvernement de Dehli et membre du Parti du Citoyen Ordinaire (centre-gauche).

A seulement quelques semaines du début des législatives, ce dernier s'est toutefois fait arrêter dans le cadre d'une enquête pour corruption. Plusieurs membres de l'Alliance nationale indienne ont alors dénoncé une conspiration du BJP.

>> Revoir le portrait de Narendra Modi dans le 19h30 : En Inde, le Premier ministre Narendra Modi est vénéré par 70% de la population. Il est l'ultra-favori des élections / 19h30 / 3 min. / le 19 avril 2024

Interrogé dans Le Monde, Pratap Bhanu Mehta, expert de la vie politique indienne, juge cette arrestation très inquiétante. "Une grande partie des mesures prises par ce gouvernement au cours de ces dernières années ont été conçues pour consolider une culture de la peur omniprésente: l’utilisation sélective des agences d’enquête gouvernementales pour protéger ses membreset cibler l’opposition, la répression de la société civile, l’interdiction des manifestations, la censure et l’utilisation du droit fiscal et administratif. Mais l’arrestation de Kejriwal est sans précédent", explique-t-il.

>> Relire aussi l'analyse de Geopolitis : Comment le nationaliste Narendra Modi transforme l'Inde

Tristan Hertig