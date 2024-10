En Géorgie, l'opposition dénonce une ingérence russe après des législatives remportées par le parti au pouvoir

Rêve géorgien, le parti au pouvoir en Géorgie, a remporté les législatives qui se tenaient samedi avec plus de 54% des voix, a déclaré dimanche la commission électorale. La coalition d'opposition pro-européenne a contesté ces chiffres et refuse de concéder sa défaite.

Le Rêve Géorgien a remporté 54,08% des voix, contre 37,58% à la coalition rassemblement plusieurs partis pro-européens, selon le dépouillement réalisé dans 99% des circonscriptions, a fait savoir la commission électorale. Le scrutin s'est "déroulé dans un environnement calme et libre", a précisé son président, malgré plusieurs incidents violents largement relayés sur les réseaux sociaux samedi.

Le milliardaire Bidzina Ivanichvili, fondateur du parti gouvernemental en 2011, a revendiqué la victoire dès samedi soir, avec jusqu'à 90% de suffrages dans certaines circonscriptions rurales

L'opposition conteste, l'OSCE exige une enquête

L'opposition pro-européenne a elle refusé de reconnaître la victoire d'une formation qu'elle accuse de dérive autoritaire et d'alignement sur la Russie. L'un de ses dirigeants a d'ailleurs qualifié le scrutin de "coup de force constitutionnel". La présidente Salomé Zourabichvili, pro-occidentale et en rupture avec le gouvernement, a elle dénoncé une "falsification totale" du vote et a estimé que son pays était "victime" d'une "opération russe".

Plus tôt, l'ex-président Mikheil Saakachvili, aujourd'hui emprisonné et également très critique du gouvernement, avait lui aussi appelé à des "manifestations massives" afin de "montrer au monde que nous luttons pour la liberté".

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui était chargée de surveiller ce scrutin, a aussi dénoncé des irrégularités, estimant que qu'il avait été entaché par des inégalités entre candidats, des pressions et des tensions. Le président du Conseil européen Charles Michel a lui exhorté les autorités électorales à "enquêter" rapidement sur ces irrégularités.

>> Les précisions de Régis Genté dans le 12h45 : Le journaliste Régis Genté revient, en direct de Tbilissi, sur la défaite des opposants pro-européens lors des élections législatives géorgiennes / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

>> Lire aussi : Le parti au pouvoir en voie de l'emporter en Géorgie face à l'opposition pro-européenne

Longtemps favorable à l'Europe

L'Etat du Caucase a longtemps figuré parmi les ex-républiques soviétiques les plus favorables à l'Occident et déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne.

>> Lire aussi : La Géorgie au coeur de la guerre d'influence entre la Russie et l'Europe

Bruxelles avait toutefois averti que les chances de la Géorgie d'entrer dans l'UE dépendraient de ces élections organisées dans cette ancienne république soviétique du Caucase d'environ quatre millions d'habitants, qui a inscrit cette aspiration dans sa Constitution.

Mais ce pays riverain de la mer Noire reste très marqué par une brève guerre en 2008 avec l'armée russe. A son issue, la Russie a installé des bases militaires dans deux régions séparatistes géorgiennes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, dont elle a reconnu l'indépendance unilatéralement proclamée.

La Géorgie a aussi été secouée en mai par de grandes manifestations contre une loi sur "l'influence étrangère", inspirée d'une législation russe sur les "agents de l'étranger" utilisée pour écraser la société civile.

>> Relire : Des élus qui se battent, une "loi russe", une présidente esseulée: comment la Géorgie en est arrivée là?

cab/boi avec les agences