En France, le président du Rassemblement national dévoile son programme

Restrictions pour les binationaux, retraite par annuités, peines plancher, "manger français" ou "big bang de l'autorité" à l'école: le Rassemblement national a présenté lundi son programme en cas de victoire aux législatives. En cas de majorité absolue, son président Jordan Bardella brigue le poste de Premier ministre.

"Nous sommes prêts" à gouverner, a assuré le jeune président du parti d'extrême droite français lundi à Paris lors d'une présentation du programme de son parti.

En matière d'immigration, Jordan Bardella compte s'attaquer en priorité à "un certain nombre de contraintes qui se posent aujourd’hui à l’éloignement de personnes ayant fait l'objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF)". Il évoque entre autres l'augmentation de la durée maximale de détention dans les centres de rétention administrative au-delà des 90 jours actuellement fixés dans la loi.

Binationaux bannis des "secteurs stratégiques"

Le chef du Rassemblement national dit aussi vouloir "convaincre le président de la République" d’organiser un référendum afin de "rendre intouchables par des jurisprudences européennes ou internationales" les mesures de restriction de l’immigration prônées par son parti, dont la suppression du droit du sol, la restriction du regroupement familial et la suspension des régularisations des étrangers en situation irrégulière.

Le parti d'extrême droite français souhaite aussi exclure les binationaux d'un "certain nombre d’emplois stratégiques dans les secteurs liés à la sécurité ou à la défense", sans donner davantage de détails sur le type d'emplois concernés (voir encadré).

Aujourd'hui en France, un certain nombre d'emplois publics sont déjà fermés aux ressortissants étrangers. Dans le privé, de telles restrictions n'existent pas, en vertu du principe d'interdiction de toute discrimination à l'embauche.

Davantage d'autorité dans l'éducation

En matière d'éducation, Jordan Bardella a appelé à un "big bang de l'autorité" à l'école "dès la rentrée", avec notamment l'instauration de "peines plancher dans les conseils disciplinaires" et la création de centres spécialisés pour y accueillir "les élèves perturbateurs ou harceleurs". Il dit aussi vouloir renouer avec l'esprit de la "loi Ciotti de 2010, abrogée par François Hollande, qui prévoit la suspension des allocations familiales et des bourses scolaires" pour les parents d'élèves "en cas de perturbations graves et répétées".

Le chef du RN a également annoncé l'interdiction des téléphones portables dans les établissements jusqu'au baccalauréat. Par ailleurs, les "expérimentations du port de l'uniforme" seront poursuivies. Il s'est dit favorable, à titre personnel, à son instauration à l'école primaire et au collège (secondaire 1).

Retraite par annuités

En termes de sécurité, le RN prône le rétablissement des peines plancher pour "les récidivistes, les atteintes aux personnes dépositaires d’une mission de service public et le trafic de drogue". Il veut aussi mieux protéger les fonctionnaires et "dissoudre toutes les organisations qui usent de la violence" en France.

Concernant le travail, le RN veut fixer l'âge de départ à la retraite sur base des années cotisées. "À compter de l’automne, les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui justifient de 40 annuités pourront partir à la retraite dès 60 ans", a-t-il dit. Il a ensuite promis de revenir sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, avec un âge légal de départ à 62 ans et "un nombre d’annuités allant jusqu’à 42 années de cotisations".

Sur les salaires, Jordan Bardella a maintenu son cap: il veut inciter les entreprises à augmenter les salaires en exonérant pendant cinq ans toute augmentation de 10% des salaires jusqu'à 5300 euros brut mensuels de cotisations sociales.

"Assouplir les contraintes environnementales excessives"

En matière de fiscalité, le parti d'extrême droite compte supprimer les impôts sur les héritages directs pour les familles modestes et les classes moyennes" et "créer une exonération de donation des (grands-)parents à leurs (petits-)enfants jusqu’à 100'000 euros par enfant tous les dix ans, contre quinze aujourd’hui. Jordan Bardella a aussi confirmé qu'il voulait baisser la TVA sur l’énergie à 5,5%.

Concernant l'environnement, Jordan Bardella veut remettre le nucléaire au centre du mix énergétique français. Il souhaite aussi construire "une filière photovoltaïque" sur sol français en la protégeant "avec des droits de douane au niveau européen" et mener "la reconversion des centrales à charbon en biomasse". En revanche, il propose un moratoire sur toute nouvelle construction de chantier éolien. Il souhaite également "assouplir les contraintes environnementales excessives".

Enfin, en matière d'agriculture, il propose "un grand plan 'manger français' pour atteindre 80% de produits français dans les cantines scolaires à l’horizon 2027". Il veut aussi interdire les importations de produits agricoles qui ne répondent pas aux standards français.

jop avec agences