En France, le contexte politique instable inquiète à quelques semaines des JO de Paris

A moins de cinquante jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, les tensions autour de la dissolution de l'Assemblée nationale, et plus particulièrement les perturbations attendues au deuxième tour des élections législatives prévues le 7 juillet, engendrent des inquiétudes.

Entre la tenue du second tour des législatives prévu le 7 juillet et la cérémonie d'ouverture des JO de Paris sur la Seine le 26 juillet, le calendrier est très serré. Donc forcément, la dissolution de l'Assemblée nationale tombe au mauvais moment.

La maire de Paris Anne Hidalgo ne cache d'ailleurs pas son inquiétude. "J'ai été sidérée d'entendre le président de la République décider de faire une dissolution (...). Une dissolution juste avant les Jeux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement troublant", a-t-elle dit en début de semaine au micro de France5.

Préparatifs mis à mal?

Il faut dire en outre que l'éventualité d'un changement de majorité s'accompagnerait en toute vraisemblance d'un changement de ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité, poste actuellement occupé par Gérald Darmanin. Une perspective qui pourrait "incontestablement" déstabiliser les préparatifs, comme l'a notamment noté mardi sur Franceinfo Frédéric Péchenard, vice-président des Républicains de la région Île-de-France et ancien directeur général de la Police nationale.

"Les Jeux de Paris sont une réussite s'ils sont une réussite d'un point de vue de sécurité", a-t-il dit. "Si le ministre et les équipes devaient changer, ça désorganiserait fondamentalement la sécurité des Jeux olympiques et ça poserait un certain nombre de problèmes."

L'Etat se veut rassurant

De ce côté-là, Gérald Darmanin se veut rassurant, rejetant toute "politique-fiction". "On n'organise pas les Jeux olympiques trois mois avant", a-t-il rappelé ce jeudi sur CNews. Tout est prêt et tout est très bien prêt. Aujourd’hui, on en est à la 30e étape du relais de la flamme, ça se passe admirablement bien, il n’y a aucun problème."

Pour sa part, Emmanuel Macron a défendu dans un entretien au Figaro Magazine mis en ligne mardi "une bonne décision" face à ceux qui jugent qu'il est "fou" de provoquer un tel séisme à ce moment précis. "Je dis aux Français, n'ayez pas peur, allez voter", a-t-il insisté.

De leur côté, le CIO et les organisateurs des Jeux ont tenu à rassurer tout le monde, à l'instar du président du comité olympique Thomas Bach. "C'est un processus démocratique qui ne va pas perturber les Jeux", a-t-il assuré lundi.

Risque d'escalade dans les quartiers

Ce qui inquiète, c'est plutôt le climat dans lequel vont se dérouler les joutes. Pour l'historien de l'Université de Lausanne, Patrick Clastres, une victoire du Rassemblement national pourrait en effet créer un mouvement de colère, notamment dans les quartiers connus pour traverser des périodes post-électorales assez chaudes. "On pourrait imaginer que ces quartiers s'enflamment. On pourrait craindre une escalade. Certes, on est dans la fiction pour l'instant, mais ce sont les risques."

Ce scénario mettrait à rude épreuve les forces de l'ordre qui seront déjà sous pression avec la sécurité de ces Jeux qui risquent donc prendre une tournure plus politique.

Sujet radio: Grégoire Perroud

Texte web: Fabien Grenon