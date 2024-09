En France, la situation des écoliers sans-abri préoccupe de plus en plus

Selon l'UNICEF, plus de 2000 élèves dormaient dehors début septembre à la veille de la rentrée scolaire en France, un chiffre sans doute sous-évalué. À Lyon, par exemple, le nombre de familles sans solution d’hébergement a été multiplié par trois en deux ans dans la "métropole" et par cinq uniquement dans la ville.

Face aux carences de l’aide d’Etat, la solidarité locale s’organise. Des parents d’élèves n’hésitent plus à occuper leur école de quartier pour y loger une ou plusieurs familles d’élèves en détresse. La RTS s'est rendue dans l'une d'elle, située dans le 7ème arrondissements de Lyon.

Gilles et Lucile, deux parents d'élèves, ont été chercher un gros thermos de café bouillant et un bar à roulettes à la Maison des jeunes et de la culture (ndlr: l'équivalent d'une maison de quartier en Suisse) du coin pour poser leurs gâteaux et des brochettes de bonbons. Leur goûter solidaire, comme ils l'appellent, s'improvise à même le trottoir à côté de la grille de l'école Marc Bloch.

Face aux carences de l’aide d’Etat, la solidarité locale s’organise. [RTS]

Installation de lits de fortune

En retrait, Tachérifa, une immigrée comorienne, maman de deux petites filles, attend que cela se passe. Le 2 septembre dernier, jour de la rentrée des classes, elle et ses filles se sont retrouvées à la rue sans solution d'hébergement d'urgence. Lucile et Gilles se sont alors rapidement organisés pour lancer cette occupation. Une pratique devenue presque ordinaire en France, avec ses usages.

"A partir de 18h30, nous occupons le gymnase de l'école primaire. Une personne, généralement un bénévole ou un parent d'élève, reste avec elle et passe la nuit sur place. Cela se fait du lundi au vendredi. Nous en sommes à la deuxième semaine de cette organisation", explique Gilles. Des lits de fortune, à partir de tapis de gym, sont également installés dans la salle.

Explosion des demandes d'hébergement

A 7h, tout le monde doit être parti, poursuit Gilles. "Il ne doit rester aucune trace lorsque les femmes de ménage arrivent. C'est le deal que nous avons avec l'école, ce qui est tout à fait logique. La maman est extrêmement discrète, donc tout se passe bien de ce côté-là."

La situation à Lyon est catastrophique. Il y a actuellement 14'000 personnes qui sont en demande de logement. Le nombre d'enfants à la rue à la rentrée scolaire est effarant Maman d'élève bénévole

Tachérifa, la maman, hésite à se confier au micro de la RTS sur une situation qui la gêne, elle et ses deux petites filles. "Quand ils rentrent de l'école, les enfants pleurent beaucoup", témoigne-t-elle.

En France, 2023 aurait été une annus horribilis de la construction de logements toutes catégories confondues. Les demandes d'hébergement d'urgence explosent. C'est ce que remarque cette maman d'élève, impliquée elle aussi dans le domaine associatif. "La situation à Lyon est catastrophique. Il y a actuellement 14'000 personnes qui sont en demande de logement ou d'hébergement. Le nombre d'enfants à la rue à la rentrée scolaire est effarant. On n'a jamais atteint un tel stade", pointe-t-elle au micro de la RTS.

Pas de solution pérenne pour l'instant

Des banderoles avec le slogan "Les enfants dorment dans l'école, à l'Etat d'agir", sont accrochées devant les barreaux de l'école pour interpeller l'État. Entre les parents d'élèves, la solidarité est palpable. "Malgré la situation politique difficile, la détresse et la douleur des gamins touche profondément les gens, cela montre qu'il reste encore un peu d'humanité", se réjouit Gilles.

Des banderoles avec le slogan "Les enfants dorment dans l'école, à l'Etat d'agir", sont accrochées devant l'école. [RTS]

Pour l'heure, aucune solution pérenne ne semble se dessiner pour la famille. Les deux parents bénévoles doivent continuer à organiser des permanences de nuit, des repas et financer l'hébergement du week-end.

Record en octobre 2023

Selon les données du baromètre, au moins 2043 enfants – dont 467 âgés de moins de 3 ans – sont restés dans la nuit du 19 au 20 août sans solution d'hébergement à la suite de la demande de leur famille au 115, le numéro d'urgence pour les personnes sans abri.

C'est moins que les 3000 enfants qui avaient été recensés en octobre 2023 mais c'est un chiffre inédit en cette période de rentrée, en hausse de 3% par rapport à août 2023, de 27% par rapport à 2022 et de 120% par rapport à 2020.

Sujet radio: Benjamin Luis

Texte web: hkr