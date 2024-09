En Equateur, des importants incendies ravagent les alentours de la capitale Quito

Les incendies de forêt qui ravagent depuis mardi les montagnes entourant Quito ont fait au moins six blessés et nécessité l'évacuation de plus d'une centaine de familles, ont indiqué mercredi les autorités équatoriennes.

"Il y a quatre blessés, deux adultes et deux mineurs", mais "personne n'est mort", a déclaré la secrétaire à la Sécurité de la municipalité de Quito. Le maire Pabel Muñoz a fait état de deux pompiers blessés alors qu'ils procédaient à des évacuations. Mardi soir, l'édile avait fait état de "cinq foyers d'incendie", qualifiant la situation de "critique". Incendies vraisemblablement criminels Selon les autorités, les incendies sont d'origine vraisemblablement criminelle et ont pris naissance dans des collines de la périphérie orientale de la capitale, menaçant des zones résidentielles telles que le quartier de Gonzalez Suarez. L'intervention a nécessité le déploiement de 2000 pompiers, militaires et secouristes, et 107 familles ont été évacuées par mesure de précaution. afp/ebz