En Corée du Sud, la Coupe du monde des sans-abri bat son plein

La Corée du Sud organise cette semaine la Coupe du monde des sans-abris. Un championnat de football réservé donc aux personnes sans domicile fixe, réfugiés et autres demandeurs d'asile. La Suisse fait partie de la cinquantaine de délégations étrangères présentes à Séoul.

Même loin de chez elle, l'équipe suisse compte des supporters. Pour les joueurs, il s'agit du premier grand voyage de leur vie et d'une expérience unique. Dieu Chitpagna, 23 ans, est l'un des joueurs de l'équipe masculine. Pour lui, le football est l'un des moyens de sortir de sa vie difficile.

"Je joue souvent au foot. J'ai commencé à 8 ans. Je me suis inscrit pour m'entraîner à Bâle. On a parlé avec l'entraîneur. J'étais dans une situation difficile et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un changement. Après ça, je suis resté là-bas et je suis venu à tous les entraînements", témoigne-t-il vendredi dans La Matinale.

Un événement fédérateur

Pour Max Schmidt, autre joueur de cette équipe, l'événement est plus qu'une compétition. C'est un événement fédérateur. "Ce qui est joli, c'est qu'il y a environ cinquante nations qui viennent ici et que chaque joueur et joueuse a son histoire. On a 500 joueurs qui se rencontrent, qui jouent l'un contre l'autre, mais qui jouent aussi ensemble. C'est clair qu'on veut gagner, mais l'ambiance de la compétition, c'est qu'on joue ensemble. Et c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup", détaille-t-il.

Une ambiance de partage qui laissera donc sans doute un bon souvenir pour ces joueurs et joueuses qui enchaînent pour l'instant les victoires.

Reportage radio: Celio Fioretti

Adaptation web: ther