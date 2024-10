En Allemagne, la légalisation du cannabis n'a pas coupé l'herbe sous les pieds du marché noir

Alors que la légalisation du cannabis est en cours dans plusieurs pays, elle présente un premier bilan en demi-teinte en Allemagne. Faute de production légale, le marché noir reste florissant et le crime a même augmenté sur fond de guerres de territoire.

Depuis le 1er avril 2024, les Allemandes et les Allemands peuvent posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis pour leur consommation personnelle. Toutefois, le marché noir reste leur principale source d’approvisionnement, car la grande majorité des "Cannabis Social Club", les associations autorisées à produire la plante, attendent toujours leurs permis.

"La situation actuelle est super frustrante", témoigne Nico Schack, fondateur de l'un de ces clubs, dans le 19h30. "Nous nous étions réjouis de la légalisation mais sa mise en œuvre est une catastrophe!"

Trois cent permis sont actuellement en cours de traitement en Allemagne, et seule une poignée d’entre eux ont été délivrés. En cause, des lenteurs administratives mais surtout une loi mal pensée: la consommation a été légalisée avant la production.

>> Lire sur ce sujet : Le cannabis récréatif légal en Allemagne malgré les critiques

Les réseaux internationaux en profitent

Le "Bunte Blüte" de Nico Schack n'a donc toujours pas pu lancer sa production, avec un objectif de 21kg par mois, alors que la demande est plus forte que jamais. C'est donc le marché noir qui en bénéficie.

"Légalement, j’ai maintenant le droit de me balader avec 25 grammes. Évidemment, comme ce sont des sachets individuels, les flics se doutent bien que je vends du cannabis. Mais les juges, les procureurs et la police n'ont plus envie de traiter ces dossiers, parce que ça fait de la paperasse", témoigne un vendeur berlinois.

Cette situation représente donc une aubaine pour le crime organisé. D'autant que, selon les autorités, les trafiquants de drogue aux Pays-Bas chercheraient à étendre leurs activités en Allemagne. Dans la région de Cologne (ouest), des bandes rivales se livrent depuis cet été à une guerre de territoires. Une dizaine de bombes ont même explosé devant des commerces.

Pas de production légale avant 2025

"L'éventail de dealers s'est élargi, l’éventail de consommateurs aussi", alerte Alexander Poitz, membre du syndicat fédéral de la police (GdP). "Cela signifie donc que le marché noir en Allemagne s'agrandit et que les marges sont devenues bien plus importantes."

Une aubaine dont les trafiquants pourront profiter encore plusieurs mois, car les premières récoltes légales ne seront pas disponibles avant 2025 en Allemagne.

Reportage TV: Anne Mailliet

Texte web: Pierrik Jordan