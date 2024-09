En Allemagne, l'extrême droite remporte pour la première fois un scrutin régional

Pour la première fois, le parti d'extrême droite AfD a réussi dimanche à gagner un scrutin régional en Allemagne. Selon des sondages à la sortie des urnes, il arrive en tête en Thuringe avec plus de 30% des voix. Mais il ne devrait pas gouverner, car aucun autre parti ne veut former une coalition avec lui.

Comme prévu, l'Alternative für Deutschland a réussi un score historique en Thuringe, dans l'est de l'Allemagne. En obtenant entre 30 et 33% des suffrages, contre 24% pour les conservateurs de la CDU, le parti d'extrême droite pourrait envoyer plus d'un tiers des députés au Parlement régional et obtenir une minorité de blocage sur certaines décisions nécessitant une majorité des deux tiers, comme la nomination des juges.

Ce score, inédit dans le pays depuis l'après-guerre, est un important succès pour Björn Höcke, l'une des figures les plus radicales de l'AfD, qui est controversé au niveau national, mais qui est très populaire dans ce Land de l'ex-Allemagne de l'Est, l'un des plus petits du pays.

La CDU devance de peu l'AfD en Saxe

Dans une autre élection régionale dans le Land de Saxe, aussi dans l'est de l'Allemagne, l'AfD talonnerait la CDU, selon les premiers sondages, avec 29 à 30% des voix, contre 31-32% pour le parti conservateur.

La CDU, qui gouverne le Land depuis 30 ans, devrait donc se maintenir au pouvoir, mais va devoir former une coalition très hétéroclite, avec les sociaux-démocrates du SPD, comme c'était déjà le cas jusqu'ici, mais surtout avec le nouveau parti fondé par la dissidente de Die Linke (gauche) Sarah Wagenknecht, qui obtient 12 à 16% des voix.

Lourd revers pour le SPD d'Olaf Scholz

Dans les deux Länder, les partis vont désormais devoir se sonder puis négocier la constitution d'un gouvernement de coalition et d'un programme de gouvernement, ce qui pourrait s'avérer compliqué. Cela prendra donc du temps.

Et ces élections auront également des retombées négatives sur le gouvernement social-démocrate d'Olaf Scholz: les trois partis de la coalition en poste à Berlin réalisent des scores assez misérables, certes dans des Länder où leur base électorale est faible.

Le SPD d'Olaf Scholz obtient 8% en Saxe et 7% en Thuringe, alors que les Verts ne sont pas sûrs de conserver leurs sièges parlementaires dans les deux Länder (4% et 5%). Quant au parti libéral FDP, avec 1 à 2%, il n'existe plus, ni en Saxe ni en Thuringe. Symboliquement, cela va être difficile à digérer pour le gouvernement allemand.

Blandine Milcent/boi avec afp