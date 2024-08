Emmenée par sa cheffe, l'opposition au Venezuela manifeste pour revendiquer la victoire

Plusieurs milliers de partisans de l'opposition vénézuélienne, emmenés par leur cheffe Maria Corina Machado, manifestaient samedi à Caracas pour contester la réélection du président Nicolás Maduro. Ses soutiens ont quant à eux prévu de "célébrer la victoire".

La leader de l'opposition Maria Corina Machado, qui avait dit être "cachée" et craindre pour sa vie, a fait son apparition samedi à la mi-journée sur un camion portant la mention "Venezuela a gagné". Elle a été accueillie par des milliers de partisans criant "Liberté!".

"Nous n'avons jamais été aussi forts qu'aujourd'hui [...] Jamais le régime n'a été aussi faible [...] Il a perdu toute légitimité", a-t-elle lancé au microphone à la foule.

Déclarée inéligible par le pouvoir, Maria Corina Machado n'avait pu être candidate au scrutin du 28 juillet. Elle avait été remplacée au pied levé par Edmundo Gonzalez Urrutia qui, lui, n'était pas présent au rassemblement convoqué dans un quartier huppé de l'est de Caracas, entouré d'un déploiement policier discret.

>> Lire : Au Venezuela, la cheffe de l'opposition appelle à manifester contre la réélection de Nicolás Maduro

Dans le reste de la ville, les rues étaient largement désertes.

Une marche de soutien à Nicolás Maduro

Les partisans du pouvoir ont, eux, prévu de partir du centre-ville de la capitale vénézuélienne pour marcher jusqu'au palais présidentiel dans l'après-midi. Ce rassemblement doit être "la mère" de "toutes les marches pour célébrer la victoire", selon Nicolás Maduro.

L'autorité électorale a confirmé vendredi la réélection du chef d'Etat pour un troisième mandat jusqu'en 2031, avec 52% des voix face à Edmundo Gonzalez Urrutia (43%), sans pour autant donner les résultats détaillés.

"Nous avons gagné!", a répliqué sur X Maria Corina Machado. "Nous avons les preuves et le monde les reconnaît déjà", a affirmé l'opposante, qui considère comme une "farce" les résultats officiels. Selon le décompte de l'opposition, son candidat a recueilli 67% des voix.

>> Lire aussi : Nicolás Maduro officiellement proclamé président, l'opposition conteste le résultat

Un "coup d'Etat" dénoncé

Au moins 11 civils et un militaire ont été tués et plus de 1200 personnes arrêtées lors des manifestations spontanées qui ont éclaté un peu partout dans le pays dans les deux jours qui ont suivi le scrutin.

>> Lire à ce sujet : Douze morts et 44 blessés dans les manifestations contre la réélection de Nicolas Maduro au Venezuela

L'opposition, qui a fustigé une "répression brutale", parle de 20 morts et 11 disparitions forcées. Vendredi, elle a dénoncé le saccage de son siège à Caracas dans la nuit par un groupe d'hommes armés et cagoulés, de même que la "détention arbitraire" de l'un de ses responsables, le journaliste Roland Carreño, arrêté dans la capitale.

De son côté, Nicolás Maduro s'en est pris de nouveau avec véhémence à ses adversaires, cet "assassin de Gonzalez" et la "maudite Maria" Machado, qu'il avait déjà menacés de faire emprisonner. Au cours d'une conférence de presse à la présidence, il a accusé ses rivaux de préparer des attentats contre la police lors des marches de samedi.

Revenant sur les manifestations ayant suivi le scrutin, il a de nouveau condamné un "plan prémédité" par des "fascistes", des "criminels et des drogués", qui s'en sont pris aux "symboles du chavisme bolivarien". Nicolás Maduro n'a eu de cesse de brocarder le "coup d'Etat" mené selon lui "par les Etats-Unis et l'extrême droite internationale" depuis sa réélection.

>> Lire aussi : Le président vénézuélien Nicolas Maduro menace l'opposition, qui appelle à la mobilisation

afp/iar