Emmanuel Macron refuse de "donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027"

Emmanuel Macron a appelé mercredi au rassemblement des "bonnes volontés" pour dire "non aux extrêmes", lançant trois jours après la dissolution de l'Assemblée nationale une "bataille des valeurs" en vue des législatives anticipées.

Le président français a dans un premier temps exposé les motifs de la dissolution de l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle ne dispose que d'une majorité relative depuis deux ans au Parlement, a rappelé Emmanuel Macron. "Cela nous a empêché d'agir utilement pour le pays", a déclaré le président français devant la presse rassemblée au Pavillon Cambon Capucines à Paris.

Aucune coalition durable n'a été bâtie, a dit le chef de l'Etat, "malgré tous les efforts déployés". Il ajoute que certains députés de La France insoumise (LFI) ont créé "un désordre parfois constant au Parlement". Ce qui a fait que les Français ont pu "ne plus se retrouver dans nos institutions", selon lui.

Il a aussi souligné que les oppositions menaçaient de lancer une motion de censure en automne. Et de rappeler le résultat du scrutin de dimanche, qui a vu l'extrême droite arriver en tête de l'élection au Parlement européen. "Nos compatriotes ont exprimé par là leur inquiétude sur les questions de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat."

Il faut donc apporter des changements démocratiques, a affirmé Emmanuel Macron. A ses yeux, seule la dissolution [de l'Assemblée nationale] permet de "clarifier les choses". "C'est une marque de confiance dans notre peuple, dans la démocratie, dans l'esprit républicain, dans notre bon sens national", a-t-il dit.

Une "fédération de projets pour gouverner"

"Avant ou après" les législatives, le chef de l'Etat "souhaite que se rassemblent le moment venu les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes", afin de "bâtir un projet en commun sincère et utile au pays", a-t-il expliqué.

Le président a évoqué une "fédération de projets pour gouverner", chargeant les partis de sa majorité d'entamer des discussions avec d'autres formations politiques.

"Nous sommes prêts à intégrer des propositions de sociaux-démocrates", de responsables de la "droite gaulliste" et "d'écologistes", a-t-il assuré, avec la "volonté sincère et humble de bâtir des consensus".

"Les masques tombent"

Après la dissolution, "les masques tombent" et "la bataille des valeurs éclate au grand jour", a estimé Emmanuel Macron en pointant du doigt l'alliance du Les Républicains (LR) Eric Ciotti et du Rassemblement national (RN).

Le chef de l'Etat a renvoyé dos à dos les "blocs" "d'extrême gauche" et "d'extrême droite", taxant le premier de "communautarisme et laxisme" et le second de vouloir une "sortie de la République".

"Je ne veux pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027", a encore assuré le chef de l'Etat.

Ouvrir un "grand débat sur la laïcité"

Emmanuel Macron a promis une "autorité républicaine à tous les étages" et un "renforcement d'un axe régalien", dans le respect des "valeurs" républicaines. Il entend également ouvrir un "grand débat sur la laïcité" afin de prendre "des mesures claires".

Le président de la République a, par ailleurs, assuré que les retraites seront bien indexées sur l'inflation, alors que le RN érige le pouvoir d'achat en axe prioritaire de sa campagne.

Emmanuel Macron a également fait un "mea culpa" sur "l'accès au logement des jeunes" au sujet duquel "nous n'avons pas assez avancé".

agences/vajo/ami