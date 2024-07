Emmanuel Macron accepte la démission du gouvernement, qui reste chargé des "affaires courantes"

Emmanuel Macron a accepté la démission du Premier ministre Gabriel Attal et celle de son gouvernement, a annoncé mardi l'Elysée. Ce gouvernement démissionnaire restera en place pour gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement.

"Afin que cette période s'achève le plus rapidement possible, il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d'actions au service des Françaises et des Français", a indiqué l'Elysée.

Selon des sources proches de l'Elysée, Emmanuel Macron a laissé entendre que cette situation pourrait "durer un certain temps", vraisemblablement au moins jusqu'à la fin des Jeux olympiques qui se tiennent du 26 juillet au 11 août à Paris. Il n'a pas exclu que le Conseil des ministres puisse se réunir à nouveau ponctuellement durant cette période.

Emmanuel Macron aurait par ailleurs fait un "discours de remerciement" à l'égard des ministres, tandis que Gabriel Attal a fait part de sa "reconnaissance" envers les membres de son gouvernement et le chef de l'Etat. "Il n'y a eu ni tensions ni effusions", a expliqué un autre participant, malgré les divergences désormais flagrantes entre les deux têtes de l'exécutif depuis la dissolution surprise de l'Assemblée, désapprouvée par le Premier ministre.

Même si Gabriel Attal a dû donner sa démission, il n'est pas ressorti cassé de son mandat de 6 mois. Au contraire, celui qui fut à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la 5e République a révélé une redoutable maturité politique.

>> Les explications dans Forum : Keystone Gabriel Attal prendra la tête du groupe macroniste à l’Assemblée nationale après sa démission / Forum / 2 min. / aujourd'hui à 18:03

Élections importantes à venir à l'Assemblée nationale

Cette démission doit notamment permettre à tous les ministres élus députés de participer jeudi à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, puis à l'attribution des postes clés du législatif vendredi et samedi.

En parallèle, le Nouveau Front populaire (NFP), arrivé en tête des élections législatives, n'est toujours pas parvenu à s'accorder sur une proposition commune pour le poste de Premier ou Première ministre (voir encadré). Et les tractations sont désormais reléguées au second plan alors que l'alliance de gauche souhaite également proposer une candidature unique à la présidence de l'Assemblée nationale, un poste clé qui sera attribué jeudi.

Quoi qu'il en soit, cette latence pourrait desservir la gauche en laissant le temps à ses adversaires de mener des tractations sur le ou la future occupante de Matignon. Emmanuel Macron pourrait en effet décider de nommer une personnalité issue de ses rangs, au détriment de la gauche. Par ailleurs, il n'a aucun délai formel à respecter.

>> Les explications de Raphaël Grand dans le 12h45 : Démission du gouvernement Attal, les explications de notre correspondant Raphaël Grand / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

Vers une coalition de droite?

Dans ce contexte, les regards se tournent vers Les Républicains et leur quarantaine de députés. Même si leur nouveau chef de groupe Laurent Wauquiez se refuse à toute "coalition gouvernementale", il élabore actuellement un "pacte législatif" autour de plusieurs mesures sur le travail et l'autorité.

Et une partie de la macronie adhère à la manœuvre, notamment Gérald Darmanin. Dans un message à ses collègues députés Renaissance, le ministre de l'Intérieur sortant a jugé que ces propositions étaient "très intéressantes et méritent que nous en discutions".

Mais ce "bloc central" reste tiraillé: en cas de coalition trop droitière, une partie de ses députées et des députés pourraient être tentés par un virage à gauche.

jop avec ats