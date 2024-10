Elections législatives cruciales en Géorgie pour son avenir européen

Les Géorgiennes et Géorgiens ont commencé à voter samedi lors d'élections législatives cruciales pour l'avenir de leur pays, divisé entre une opposition pro-européenne et un parti au pouvoir accusé de dérive autoritaire prorusse.

Les bureaux de vote ont ouvert vers 08H00 locales (06H00 heure suisse). Leur fermeture est prévue à 20H00 (18H00 heure suisse), avec dans la foulée de premiers sondages sortie des urnes.

De récents sondages indiquent qu'une alliance inédite de formations d'opposition pourrait vaincre le Rêve géorgien, le parti conservateur du milliardaire Bidzina Ivanichvili, qui tire depuis une dizaine d'années dans l'ombre les ficelles du pouvoir dans cette ancienne république soviétique du Caucase de quatre millions d'habitants.

Parmi le quatuor de partis d'opposition concernés se trouve le Mouvement national uni de l'ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili, l'ennemi juré de Bidzina Ivanichvili. Mais le résultat du vote reste difficilement prévisible, de nombreux sondés ayant dit être indécis ou ayant refusé de donner leur préférence.

Risque de troubles

Il s'agit d'un scrutin à la proportionnelle pour le renouvellement des 150 sièges du Parlement. Il sera sous la surveillance d'observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Bruxelles a averti que l'issue du vote déterminerait les chances d'entrer dans l'UE de la Géorgie, qui a inscrit dans sa Constitution cette aspiration. "Si le parti au pouvoir tente de le rester quel que soit le résultat des élections, il y a un risque de troubles post-électoraux", prévient pour sa part l'expert Gela Vasadzé, du Centre d'analyse stratégique sur la Géorgie.

En cas de victoire, l'alliance d'opposition a quant à elle promis des réformes électorales, judiciaires et l'abrogation de lois décriées récemment promulguées. Elle envisage de former un gouvernement de coalition, de faire passer ces réformes puis d'organiser un nouveau scrutin d'ici à un an pour mieux refléter la volonté des électeurs.

Virage autoritaire

Ce pays longtemps considéré comme une bulle démocratique en ex-URSS est régulièrement secoué par des manifestations.

Le Rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012, est accusé de s'être embarqué dans une spirale vers la mise en place d'un régime autoritaire prorusse et d'éloigner la Géorgie de l'Union européenne et de l'Otan, à laquelle elle ambitionne également d'adhérer.

Le gouvernement dit vouloir obtenir les trois quarts des sièges du Parlement, ce qui lui permettrait de modifier la Constitution et, en vertu de son projet, d'interdire les partis d'opposition pro-occidentaux.

afp/asch