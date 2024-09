Edwy Plenel: "Il n'y a qu'une boussole, celle de l'égalité des droits"

Dans son nouvel ouvrage, "Le jardin et la jungle", l'ancien président de Mediapart Edwy Plenel dénonce une vision eurocentrique du monde, qui freine l'égalité des droits. "Il n'y a pas de nations supérieures à d'autres", affirme-t-il mardi dans La Matinale de la RTS.

Ce livre critique sur l'eurocentrisme a été inspiré par un discours du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui décrivait l’Europe comme un "jardin" bien entretenu, prospère et civilisé, tandis que le reste du monde était qualifié de "jungle", menaçant d’envahir ce jardin.

Double standard

Prononcé quelques mois après l'invasion de l'Ukraine, ce discours voulait dénoncer "le refus du droit international et des règles communes" par la Russie, explique Edwy Plenel. Le double standard de la réponse européenne par rapport à l'application de ce droit international discrédite toutefois l'Europe, estime-t-il.

Car si les réactions ont été unanimes face à la Russie, avec des prises de position claires et des sanctions, l'attitude de l'Europe n'est pas la même face à Israël et sa "guerre de vengeance, sans frein, avec des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire, selon nombre de juristes, de potentiels crimes de génocide", déclare le journaliste.

Le droit international, c'est défendre l'égalité des droits entre les nations à l'échelle du monde. Et si nous ne le faisons que dans un cas et pas dans l'autre, nous perdons tout crédit" Edwy Plenel

"Le droit international, c'est défendre l'égalité des droits entre les peuples, entre les nations à l'échelle du monde", affirme-t-il dans La Matinale de la RTS. "Et si nous ne le faisons que dans un cas et pas dans l'autre, pour les victimes ukrainiennes et pas pour les victimes palestiniennes, nous perdons tout crédit". "Le monde nous voit, le monde nous regarde, le monde voit notre indifférence", ajoute-t-il encore.

"Nous avons commis une erreur"

Selon Edwy Plenel, la Deuxième Guerre mondiale a provoqué un sursaut, l'Europe réalisant qu'un discours "de conquête, de puissance, d'impérialisme et de colonialisme pouvait créer la barbarie au cœur de la civilisation". "Nous avons compris avec une montagne de cadavres combien ce discours de puissance pouvait entraîner une terrifiante barbarie", affirme-t-il.

Ce sursaut s'est concrétisé avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée en 1948. "Nous avons compris qu'il fallait des droits au-dessus des peuples, des nations", selon Edwy Plenel, car "une nation civilisée peut devenir dangereuse si elle est dans une logique d'identité supérieure".

Une nation civilisée peut devenir dangereuse si elle est dans une logique d'identité supérieure Edwy Plenel

Mais encore une fois, il estime que l'Europe n'a pas forcément accordé ces droits à tous les peuples de façon égale. Le cofondateur et ancien président du média participatif Mediapart rappelle en effet que 1948 est également l'année où "nous avons reconnu, à juste titre, l'Etat d'Israël".

"Mais nous avons commis une erreur", ajoute-t-il. "Nous nous sommes débarrassés de notre crime en commettant une injustice sur le dos d'un autre peuple", indique Edwy Plenel. "C'est nous, l'Europe, qui avons commis le crime contre les juifs d'Europe. Et l'injustice que nous avons laissé perdurer, c'est celle qui concerne le peuple palestinien, qui a été en grande partie expulsé au moment de la création de l'Etat d'Israël".

Appel à l'égalité des droits

Edwy Plenel souligne que ces inégalités s'illustrent également à travers la politique migratoire européenne. "Les dirigeants européens se voient - et c'est ce que voulait dire le discours de Josep Borrell - comme propriétaires du bien et du vrai", explique-t-il. "Et ce faisant, ils voient le reste du monde comme quelque chose qui les menace".

Faisant référence à Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières qui "a fait de la Méditerranée un cimetière", le journaliste regrette que "face à toute cette humanité qui cherche refuge, nous avons finalement construit des barrières".

Il estime par ailleurs qu'en "se barricadant", l'Europe affaiblit encore une fois les valeurs qu'elle défend. "L'agence qui coûte le plus cher de l'Union européenne aujourd'hui, c'est Frontex. Cet argent a fait que nous donnons la main à des pouvoirs autoritaires, criminels, qui mettent en esclavage des populations d'Afrique subsaharienne", affirme-t-il.

Il n'y a pas de nation, de civilisation, de religion ou de culture supérieures à d'autres. Nous naissons libres et égaux en droits, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de sexe et de genre Edwy Plenel

Edwy Plenel dénonce donc une certaine hypocrisie dans le fait de voir l'Europe comme un "jardin" face à la "jungle" que représente le reste du monde, alors qu'elle contribue elle-même au non-respect des droits humains. "Nous ne pouvons pas aborder les désordres du monde, surtout face à la catastrophe climatique et à l'interdépendance des cultures, en continuant à nous voir comme une culture, une civilisation, une identité qui serait supérieure à d'autres", déclare-t-il.

Il dit au contraire rêver d'un "monde de l'égalité des droits". "Il n'y a qu'une boussole, celle de l'égalité des droits", insiste-t-il. "Il n'y a pas de nation, de civilisation, de religion ou de culture supérieures à d'autres. Nous naissons libres et égaux en droits, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de sexe et de genre. C'est ma seule boussole".

Propos recueillis par Pietro Bugnon

Adaptation web: Emilie Délétroz