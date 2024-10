Ecrasé en plein Paris après une altercation: la mort d'un cycliste choque la France

Plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de cyclistes, se sont rassemblées samedi soir à Paris en mémoire d'un cycliste écrasé mardi par un conducteur avec qui il venait d'avoir une altercation. L'automobiliste a été mis en examen pour meurtre.

Cyclistes et autres personnes venues rendre hommage à la victime se sont retrouvés sur la place de la République à Paris. lls ont respecté une minute de silence à 17h45, heure à laquelle le jeune homme de 27 ans a été écrasé, semble-t-il volontairement, par un automobiliste avec qui il venait d'avoir un différend sur le boulevard Malesherbes, dans le 8e arrondissement de Paris [lire encadré].

L'émotion dans le rassemblement était d'autant plus forte que la victime était un "membre actif" de l'association Paris en Selle et ne "ménageait pas son temps pour expliquer avec douceur et pédagogie pourquoi il fallait plus de sécurité dans les aménagements routiers pour les cyclistes", a indiqué Ariel Weil, le maire de Paris Centre, présent à la manifestation.

Grand manque d'empathie entre usagers

"Je m'identifie beaucoup à Paul, qui avait un peu fait du vélo un combat... Je me suis reconnu dans ce qui lui est arrivé et ça m'a beaucoup affecté. Je veux maintenant faire de ce combat le mien", a confié à la RTS, présente sur place, un autre jeune cycliste, casque noir sur la tête et mains crispées sur le guidon de son vélo.

"Ca va accélérer mon engagement dans cette cause", poursuit-il, avant de déplorer que des frayeurs et altercations violentes avec des automobilistes se produisent plusieurs fois par semaine. "On n'est pas du tout en sécurité. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a un grand manque d'empathie entre les usagers".

Fragilité des cyclistes oubliée

Une autre cycliste abonde: les automobilistes sont une vraie menace pour les cyclistes et ne se rendent pas compte de leur fragilité, notamment ceux qui frôlent volontairement les usagers à vélo "pour leur faire peur" quand ils estiment que ces derniers ont fait une faute. "Ils ne se rendent pas compte que notre vie est en danger quand ils font ça", insiste-t-elle [lire aussi l'interview de Delphine Klopfenstein-Broggini en encadré].

A la fin de l’hommage, la mère de Paul, une grande femme très droite, la voix brisée, a demandé justice. "J'ai perdu mon fils, un tueur fou l’a écrasé. Il faut que ce genre de carnage n’existe plus et qu’il soit puni".

"Un avant et un après Paul"

Les élus présents ont tous martelé qu’il y aurait un avant et un après Paul, qu’il fallait mettre plus de moyens sur la question de la mobilité douce en ville, de la prévention et de la répression.

Des rassemblements ont eu lieu à la même heure devant les mairies de nombreuses autres villes, à l'appel notamment de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) et de l'association Mieux se déplacer à bicyclette.

"Il faut arrêter de considérer la voiture comme un prolongement de soi et la survaloriser dans la vie de tous les jours", a plaidé Barbara Delattre, professeure dans le secondaire II et membre de l'association Nice à vélo, ville où près d'une centaine de personnes ont observé une minute de silence.

Sujet radio: Ariane Hasler

Adaptation web: Vincent Cherpillod/afp