Donald Trump: un casting explosif pour son retour au sommet du pouvoir américain.

Donald Trump choisit Robert Kennedy Junior comme ministre de la Santé

Ancien avocat critique envers les vaccins et accusé de propager des théories du complot, Robert Fitzgerald Kennedy Junior a été choisi par Donald Trump pour prendre la tête du département de la Santé américain. Dans un discours pour le présenter, le futur président des Etats-Unis a souligné "la tromperie et la désinformation en matière de santé publique" de l'industrie alimentaire et des laboratoires pharmaceutiques et assuré que les Américains seraient désormais à l'abri de leurs dérives ayant "contribué à l'énorme crise de santé dans ce pays".

Fils de Bob Kennedy – le frère cadet de l'ancien président John F. Kennedy, tous deux ayant été assassinés – , Robert F. Kennedy Jr a forgé avec le milliardaire de 78 ans une alliance improbable depuis qu'il a renoncé en août à être candidat indépendant à la présidentielle. "Les gens t'aiment bien, Bobby. Ne deviens pas trop populaire, Bobby", lui a d'ailleurs lancé Donald Trump.

Dénonçant de prétendus liens entre vaccination et autisme et réclamant l'arrêt de l'ajout de fluor dans l'eau courante – une mesure pourtant considérée comme une grande réussite sanitaire dans la lutte contre les caries dentaires – , il veut aussi lutter contre la malbouffe et est pour un droit à l'avortement relativement large, s'arrêtant à la viabilité du foetus (environ 24 semaines).

