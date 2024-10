Donald Trump refuse définitivement un second débat avec Kamala Harris

Des centaines de "bots" prorusses diffusent des fausses informations sur la candidate démocrate, Kamala Harris, à l'élection présidentielle américaine sur X, alors que le patron de la plateforme Elon Musk avait promis de se débarrasser de ces comptes.

Dans une étude consultée par l'AFP et qui sera publiée jeudi, l'organisation American Sunlight Project (ASP) qualifie ces comptes "d'agents dormants" puisque la plupart sont actifs depuis plusieurs années et ont échappé à la modération de la plateforme, rachetée en 2022 par le milliardaire Elon Musk, soutien majeur de l'ancien président et candidat républicain Donald Trump.

ASP a analysé plus de 1200 comptes dont le profil et l'activité - plus de 100 millions de posts entre leur création et juillet 2024 - ont permis de les associer à des "bots".

Avant de racheter Twitter, devenu X, Elon Musk avait promis "de vaincre les bots ou de mourir en essayant". Il a finalement réduit les équipes dédiées à la modération.