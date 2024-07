Donald Trump prépare son retour avec un plan de réforme ultra-conservateur

Donald Trump, candidat du Parti républicain pour la présidentielle, se présente cette année bien mieux préparé qu'en 2016. Il dispose désormais d'une équipe rodée et de concepts clairement définis. Le projet 2025, élaboré par d'anciens membres de son administration, articule un programme de près de 1000 pages, aux lignes ultra-conservatrices.

Bien que Donald Trump ait pris ses distances avec ce document, ses discours prononcés tout au long de l'année révèlent clairement la direction qu'il souhaite prendre. Le contrôle de l'immigration est en tête de ses priorités. Il n'a d'ailleurs cessé de critiquer les entrées illégales sur le territoire américain ces dernières années.

"Les immigrés détruisent le sang de notre pays, ils détruisent la cohésion de notre pays. Et nous devrons les expulser", déclarait-il notamment en décembre 2023. Pour parvenir à ses fins, Donald Trump veut mobiliser l'armée à la frontière et promet une politique sans précédent.

"Restaurer la puissance de l’Amérique"

Du côté de l'économie, Donald Trump entend lutter contre l'inflation avec une recette prioritaire: abandonner la transition écologique et revenir au tout-pétrole. "Il faut forer, bébé, il faut recommencer à forer!", déclarait-il en avril dernier.

A l'international, Donald Trump veut restaurer la puissance de l’Amérique. Il se montre ouvertement pro-Israël et promet de régler la guerre en Ukraine en 24 heures, sans préciser comment. Il entend également mettre au pas les membres de l'Otan, qui ne contribuent pas suffisamment au budget, selon lui.

Vers une instrumentalisation de la justice?

S'il revient à la Maison Blanche, Donald Trump promet encore de faire le ménage au sein de l'administration, de ce qu'il appelle l'Etat profond. "Je restaurerais l'autorité du président pour virer les bureaucrates corrompus, et j'utiliserai ce pouvoir agressivement", déclarait-il en mai 2023.

Après ses déboires judiciaires, Donald Trump ne cache pas non plus sa volonté de vengeance, et pourrait instrumentaliser le Département de justice. Sa marge de manœuvre dépendra toutefois de la composition du Congrès, contre-pouvoir avec lequel il faudra compter.

Sujet TV: Annabelle Durand

Article web: Hélène Krähenbühl