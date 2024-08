Donald Trump et Elon Musk fraternisent lors d'une interview entachée de problèmes techniques

Donald Trump a porté plainte contre le ministère américain de la Justice, réclamant 100 millions de dollars pour tentative de "persécution politique" lors de la perquisition en 2022 de sa résidence en Floride par le FBI pour retrouver des documents classifiés.

La plainte déposée la semaine dernière et consultée lundi par l'AFP accuse le ministre de la Justice Merrick Garland et le patron du FBI Christopher Wray de s'être "éloignés du protocole (appliqué pour les anciens présidents, ndlr) pour blesser" Donald Trump.

"Garland et Wray n'auraient jamais dû approuver une perquisition et la mise en examen qui a suivi", peut-on lire dans la plainte qui réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts et 15 millions de dollars au titre des frais de justice.

Le candidat républicain à la présidentielle de novembre affirme sans cesse, et sans preuves, que les démocrates instrumentalisent la justice contre lui, n'hésitant pas à porter plainte puis à les retirer.