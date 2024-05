Donald Trump dénonce un procès "très injuste" et annonce qu'il fera appel

Au lendemain de son verdict historique de culpabilité à New York qui plonge la présidentielle américaine dans l'inconnu, Donald Trump a fustigé un procès "très injuste" et annoncé qu'il fera appel.

"Nous allons faire appel de cette arnaque", a lancé le républicain depuis le hall de sa Trump Tower à Manhattan, s'insurgeant contre une décision "injuste" et un procès truqué.

Dans un discours de plus de 30 minutes, le milliardaire a par ailleurs accusé le président sortant Joe Biden et sa "bande", d'être des "malades" et des "fascistes" responsables de ses déboires judiciaires.

Devant la Trump Tower, une poignée de ses partisans se sont réunis en manifestation de soutien, tandis que certains passants font un doigt d'honneur devant l'entrée du gratte-ciel.

"Le vrai verdict le 5 novembre"

"Le vrai verdict aura lieu le 5 novembre, par le peuple américain", avait déjà assuré Donald Trump jeudi devant les caméras après avoir été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation qui pesaient contre lui dans ce procès pénal, le premier d'un ex-président américain.

"Je suis un prisonnier politique", avait-il également lancé dans un appel aux dons publié dans la foulée de la décision de justice.

Ce dernier a recueilli 34,8 millions de dollars de dons en quelques heures, selon sa campagne, soit "presque le double de la journée la plus importante jamais enregistrée" sur la plateforme.

Un homme "confus, désespéré et défait"

Donald Trump est "confus, désespéré et défait", a asséné vendredi un porte-parole de la campagne de Joe Biden en réaction au discours du républicain. "Quiconque a regardé (le discours à la télévision) en tire une conclusion évidente: cet homme ne peut pas être président des Etats-Unis. Déchaîné depuis sa défaite à l'élection de 2020, en roue libre à cause de ses condamnations, Trump est dévoré par sa soif de vengeance", a déclaré Michael Tyler dans un communiqué.

Soutiens venus d'Italie, de Hongrie et de Russie

A l'étranger, certains dirigeants ont affiché leur soutien à Donald Trump, comme le vice-Premier ministre italien d'extrême droite Matteo Salvini qui a dénoncé un "harcèlement judiciaire" et un "procès politique".

Le Hongrois Viktor Orban a également pris la défense de son "ami", qu'il avait rencontré en mars dans son fief de Floride. "Laissons le peuple rendre son verdict en novembre prochain! Continuez à vous battre, Monsieur le Président!", a-t-il commenté sur X, saluant "un homme d'honneur qui a toujours placé l'Amérique en premier".

Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, a lui dénoncé une "élimination des adversaires politiques" aux Etats-Unis. En déplacement à Prague, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a assuré que ces accusations de Moscou n'étaient que le "reflet" du propre comportement russe en la matière.

Impact politique difficile à évaluer

Si le verdict de culpabilité de Donald Trump est historique, cela ne l'empêche pas de concourir pour l'élection présidentielle, et son impact sur le scrutin reste difficile à prédire.

Jusqu'ici, les sondages donnent Joe Biden au coude-à-coude avec Donald Trump, voire le démocrate distancé dans certains Etats stratégiques.

Le prononcé de la peine de Donald Trump tombera le 11 juillet prochain.