Donald Trump annonce un débat avec Kamala Harris sur Fox News, désaccords sur l'organisation

L'ex-président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il était convenu avec Fox News de débattre le 4 septembre avec Kamala Harris, désormais assurée d'être la candidate du Parti démocrate pour la présidentielle. Mais l'équipe de campagne de la vice-présidente accuse son le républicain de "jouer" autour de l'organisation de leur débat.

"J'ai convenu avec Fox News de débattre avec Kamala Harris le mercredi 4 septembre", a écrit Donald Trump, le candidat des républicains à la présidentielle de novembre, sur sa plateforme Truth Social.

Le message de Donald Trump, publié aux alentours de minuit (sur la côte est des Etats-Unis), est intervenu quelques heures après que la candidature de la vice-présidente américaine eut obtenu le soutien de plus de la moitié des délégués de son parti lors d'un vote en ligne.

Donald Trump appelé à tenir son engagement

Kamala Harris n'a toutefois pas accepté la date annoncée. Accusant le milliardaire d'"avoir peur", l'équipe de campagne de la vice-présidente a déclaré que Donald Trump devait s'en tenir au débat initialement prévu avec Joe Biden le 10 septembre sur la chaîne ABC.

Le porte-parole du républicain, Steven Cheung, avait jugé la semaine dernière qu'il était "inapproprié" de programmer son maintien, avec Kamala Harris remplaçant Joe Biden, avant que la vice-présidente ne soit officiellement désignée candidate démocrate.

Samedi, l'équipe de campagne de Kamala Harris a accusé Donald Trump de ne pas tenir parole en proposant une nouvelle date pour leur débat télévisé. "Il doit arrêter de jouer à ce petit jeu et se présenter au débat auquel il s'était déjà engagé le 10 septembre" sur ABC, a déclaré samedi Michael Tyler, directeur de communication pour la campagne de Kamala Harris.

Un débat en présence d'un public

Donald Trump, âgé de 78 ans, avait récemment déclaré qu'il renonçait à la tradition et ne débattrait pas avec Kamala Harris, qui est de près de vingt ans sa cadette.

Le mois dernier, Kamala Harris a mis le candidat républicain au défi de participer à un débat face-à-face. "Donald, j'espère que vous reconsidérerez la possibilité de me rencontrer sur la scène du débat, car comme le dit le proverbe, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face", a-t-elle déclaré lors d'un rassemblement de campagne à Atlanta.

Dans son message, Donald Trump a indiqué que le débat aurait lieu en Pennsylvanie et a nommé les modérateurs, en précisant qu'il se tiendrait en public. Fox News a confirmé sur son site Internet que le débat aurait lieu devant des spectateurs et suivrait des règles similaires à celles du débat Trump-Biden organisé le 27 juin par CNN. L'ancien président a par ailleurs affirmé que la date du 4 septembre était "pratique et appropriée", car elle précède de peu le début du vote anticipé pour l'élection présidentielle.

Donald Trump cherche à reprendre l'ascendant, alors que depuis l'annonce du retrait de Joe Biden, Kamala Harris bénéficie d'une dynamique positive, amassant de meilleurs sondages que le président, un regain de mobilisation et une collecte de fonds en plein envol.

afp/ther