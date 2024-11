Donald Trump a remporté l'Arizona et donc tous les Etats-clés

Donald Trump a écarté samedi la possibilité de rappeler son ancien secrétaire d'Etat Mike Pompeo et l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU sous son mandat Nikki Haley pour faire partie du gouvernement qu'il doit former après son élection à la Maison Blanche.

Mike Pompeo a été secrétaire d'Etat entre 2018 et 2021. [KEYSTONE - WILL OLIVER]

"Je n'inviterai pas l'ancienne ambassadrice Nikki Haley ou l'ancien secrétaire d'Etat Mike Pompeo à rejoindre l'administration Trump, en cours de formation", a écrit sur son réseau Truth Social le président élu.

"J'ai beaucoup aimé et apprécié travailler avec eux par le passé et je voudrais les remercier pour le service qu'ils ont rendu à notre pays", a ajouté le milliardaire républicain, assortissant son message de son slogan "Make America Great Again".

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley lors de sa campagne pour la primaire républicaine à Salem, dans le New Hampshire, le 22 janvier 2024. [Keystone - CJ Gunther/EPA]

Les noms des deux ténors de la première administration Trump (2017-2021) circulaient depuis l'élection de ce dernier lors du scrutin tenu mardi. Mike Pompeo, ex-directeur de la CIA, était notamment pressenti pour prendre la tête du Pentagone.

