Donald Trump à la conquête de l'électorat afro-américain et hispanique

D'ordinaire acquis aux idées démocrates, les électeurs afro-américains et hispaniques n'ont jamais été aussi nombreux à dire vouloir voter pour le camp républicain à la prochaine présidentielle. Donald Trump l'a bien compris et mène une vaste campagne pour séduire cet électorat qui pourrait faire basculer le résultat.

Malgré ses nombreux déboires judiciaires, Donald Trump reste imperturbable et continue de faire campagne pour l'élection présidentielle de novembre.

Présent ces dernières semaines à New York où il était jugé pour des paiements dissimulés à l'actrice X Stormy Daniels, procès qu'il a perdu, le milliardaire républicain en a profité pour tenir le 23 mai dernier un meeting dans le Bronx, quartier à forte majorité afro-américaine (30%) et hispanique (55%).

Plus qu'une simple provocation, une stratégie

Plus qu’une simple provocation pour détourner l’attention de son procès à New York, son apparition dans ce quartier défavorisé fait surtout partie d'une stratégie plus large pour séduire les minorités qui d'ordinaire votent en masse pour le candidat démocrate.

"Que les choses soient claires. Que vous soyez noirs, marrons, blancs ou de n'importe quelle autre foutue couleur, ça ne change rien. Nous sommes tous Américains", a-t-il proclamé ce jour-là dans un discours à dessein plus rassembleur et devant un public plus bigarré et plus jeune que d’habitude.

Et cela semble fonctionner: la communauté noire et hispanique est de plus en plus nombreuse, chiffre à l'appui, à se tourner vers le camp républicain. En 2016, Donald Trump avait remporté 8% du vote afro-américain et 12% en 2020. Aujourd'hui, les derniers sondages montrent qu'il pourrait passer carrément à 19% en 2024.

Du côté de la communauté latino-américaine, plus hétérogène, Donald Trump gagne aussi du terrain. Et pour la première fois, certains médias américains, cités par le Courrier international, avancent même que l'électorat hispanique en faveur de Donald Trump pourrait dépasser celui en faveur de Biden. Actuellement, les deux candidats seraient au coude-à-coude dans cette communauté.

Voter Trump pour "secouer un peu les choses"

"On peut être en désaccord avec certaines choses, mais il est dans le Bronx. C’est le premier candidat à venir parler ici depuis Ronald Reagan", s'est réjoui au micro du 19h30 Dwayne Moore, candidat républicain afro-américain de l'Etat de New York.

Les nombreux déboires judiciaires du milliardaire, et ses propos parfois douteux adressés aux minorités (lire encadré), semblent bien loin des préoccupations des spectateurs présents ce jour-là. Certains d'entre eux s’apprêtent d'ailleurs à voter républicain pour la première fois. "Tous les prix montent en ce moment, surtout les impôts. Je ne pense pas que tout va changer sous Trump, mais espérons qu’il pourra secouer un peu les choses", témoignait aussi un jeune homme au milieu de la foule venue acclamer l'ex-président candidat.

Face aux électeurs qui ont tourné leur veste, de nombreux fidèles démocrates ont tenté d'attirer leur attention sur la manipulation dont ils faisaient l'objet. "Je suis là pour rappeler à tout le monde le CV de Trump. Il est raciste, il n'en a rien à faire des Afro-Américains. Il est là dans le Bronx pour faire un coup politique, pour essayer de séduire certains d'entre nous", déplorait en marge du meeting une militante interviewée dans l'émission française Quotidien.

A noter que la police de New York a dû intervenir à plusieurs reprises pour mettre fin à des empoignades entre pro- et anti-Trump.

Entourage afro-américain

La stratégie de Donald Trump ne s'arrête pas à la tenue de meetings dans des bastions démocrates. Dans sa campagne, l'ex-président s'entoure aussi de personnalités de couleur, parmi lesquelles Byron Donalds, membre de la Black Conservative Federation (BCF).

Présent en février dernier au gala d'honneur de la BCF, qui a réuni environ 500 législateurs, militants, experts et donateurs conservateurs, en majorité noirs, Donald Trump n'a pas tari d'éloge sur cet élu à la Chambre des représentants des États-Unis que certains voient déjà vice-président en cas de victoire républicaine. Il faut dire que, pro-Trump par excellence, Byron Donalds le défend sur tous les plateaux TV, l'accompagne en déplacement et intervient régulièrement dans ses meetings de campagne. Byron Donalds était d'ailleurs à ses côtés dans le Bronx le 23 mai dernier.

"Je veux remercier le représentant Donalds, il a un avenir formidable devant lui", a notamment insisté dans son discours Donald Trump dont la présence au gala de la BCF en février visait encore une fois à démontrer son affinité avec les électeurs afro-américains (lire encadré).

