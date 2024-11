Donald Trump a bouclé la formation de son gouvernement

Le président américain élu Donald Trump a annoncé samedi avoir désigné la présidente du groupe de réflexion America First Policy Institute (AFPI), Brooke Rollins, au poste de secrétaire à l'Agriculture, dernier poste qui n'était pas encore attribué au sein de son gouvernement.

Avocate, Brooke Rollins avait été directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche à la fin du premier mandat de Donald Trump, avant de fonder en 2021 l'AFPI avec d'autres personnalités proches du candidat républicain, Larry Kudlow et Linda McMahon, elle-même nommée ministre de l'Education.

"L'engagement de Brooke (Rollins) en faveur des agriculteurs américains, pour défendre l'auto-suffisance alimentaire des Etats-Unis et redynamiser les petites villes dépendantes de l'agriculture est inégalée", a estimé Donald Trump dans un communiqué. "Elle aura pour mission de protéger nos agriculteurs, véritable colonne vertébrale de notre pays".

A la tête du département de l'Agriculture, Brooke Rollins supervisera les programmes agricoles et alimentaires du gouvernement, la recherche et le commerce de denrées alimentaires ainsi que la sécurité alimentaire, le bien-être animal et la santé des plantes.

Une conservatrice traditionnelle

Agée de 52 ans, Brooke Rollins est une conservatrice traditionnelle, qui pourrait se retrouver en conflit avec le secrétaire à la Santé désigné, Robert F. Kennedy Jr., qui s'est engagé à améliorer la qualité de l'alimentation aux Etats-Unis et veut réduire les produits chimiques et l'alimentation ultra-transformée.

La nouvelle secrétaire à l'Agriculture avait un temps été considérée comme une potentielle cheffe de cabinet du président élu, avant que le poste ne soit finalement attribué à Susie Wiles.

Gouvernement au complet

Avec cette nomination et la série annoncée vendredi soir, Donald Trump a complété son gouvernement et va pouvoir s'atteler désormais à attribuer les principaux postes de l'administration fédérale, dont quelque 4000 sont renouvelés lors d'une alternance à la Maison Blanche.

Le futur président américain a rapidement nommé ses principaux ministres, récompensant notamment ceux qui lui sont restés fidèles ces dernières années, lorsqu'il était confronté à plusieurs enquêtes judiciaires et procès.

C'est le cas du secrétaire d'Etat, le sénateur Marco Rubio, de l'ancien présentateur de Fox News Pete Hegseth à la Défense ou encore du candidat indépendant Robert F. Kennedy, qui s'était finalement retiré pour se rallier à Donald Trump.

Quelques postes au gouvernement restent encore pour l'heure non attribués, tels que le responsable des Petites et moyennes entreprises, ou celui du Bureau des sciences et technologies.

ats/afp/jtr