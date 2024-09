Deux visions des Etats-Unis: Kamala Harris à son avantage face à un Donald Trump agacé

Alors que Donald Trump affirme avoir livré son "meilleur débat", la presse et la plupart des observateurs jugent que Kamala Harris est sortie gagnante de ce premier duel télévisé. Elle est apparue offensive et sûre d'elle, même si elle est restée vague sur le fond de son projet politique.

"Je pense que c'était un super débat", a lancé Donald Trump quelques minutes après la fin du débat, lors d'une apparition surprise en salle de presse. "J'ai trouvé que c'était ma meilleure performance", a-t-il dit, estimant avoir "mis en évidence" que les Etats-Unis sont "une nation en déclin".

Après quelques minutes d'effervescence et de cacophonie, Donald Trump a fait le tour de la salle de presse avant de s'éclipser. "Le fait qu'il se soit présenté dans le centre des médias et dans la spin room à la fin... nous n'avions pas vu ça depuis des années", a souligné Aaron Kall, directeur des débats à l'université du Michigan. Selon lui, cela montre que le républicain veut "changer de sujet le plus vite possible".

Une stratégie payante

Et pour cause: pour ce premier grand test, Kamala Harris a clairement cherché à énerver le républicain, et sa stratégie a fonctionné. Elle a souvent réussi à le faire sortir de ses gonds. Donald Trump a parlé cinq minutes de plus alors qu'elle est apparue calme et à l'aise, s'adressant souvent directement à la caméra pour faire passer ses messages.

À l'inverse, Donald Trump est apparu agacé à plusieurs reprises, perdant parfois le contrôle. Il a notamment affirmé que les sans-papiers haïtiens mangeaient les animaux de compagnie des Américains, soit précisément le genre de réponses chaotiques que son équipe de campagne espérait éviter.

Toutefois, si les téléspectateurs ont vu s'affronter deux visions diamétralement différentes de l’Amérique, sur le fond, ils n'en ont pas appris beaucoup plus sur les différentes propositions politiques, le débat se résumant souvent à une continuité des invectives que le républicain et la démocrate échangent depuis plusieurs semaine sur leurs réseaux sociaux.

"Harris n'est pas Biden"

Du côté de la presse américaine, le New York Times parle d'une "réussite totale" pour Kamala Harris parce qu'elle a pu "se définir et présenter ses projets", et qu'elle est parvenue à irriter Donald Trump en insistant sur ses condamnations pénales, la taille de ses meetings ou ses relations avec les dictateurs. À chaque fois, l'ancien président a mordu à l’hameçon, relève le journal.

Politico titre de son côté: "Kamala Harris a commencé à cogner. Et elle ne s'est pas arrêtée." "Mauvaise nouvelle pour Trump: Harris n'est pas Biden", ironise une éditorialiste du Washington Post.

Le Wall Street Journal parle quant à lui d'un débat "houleux". Comme d'autres publications à tendance républicaine, le New York Post estime quant à lui que le débat était un "match à trois contre un" avec une modération partisane qui n'a fait du fact-checking que contre Donald Trump.

"Elle a fait mieux que ce que je pensais"

Du côté des partisans républicains, le soutien reste ferme vis-à-vis de Donald Trump, même si l'impression générale semblait mitigée à l'issue du débat. "Je dirais que ce n’était pas sa meilleure soirée, mais il n’était pas mauvais, il s’est bien débrouillé, malgré plusieurs questions à charge", estime un sympathisant mercredi dans un reportage de La Matinale en Arizona. "Je pense que tous les deux ont sorti des mots ou des phrases de leur contexte pour se faire entendre", témoigne une autre.

Dans cette salle entièrement décorée aux couleurs des Etats-Unis, la performance de Kamala Harris est jugée de manière contrastée. "Cette femme n’a aucune morale, aucune honte. Elle n'a fait que mentir", assène un homme. "Je lui tire mon chapeau, elle a fait mieux que ce que je pensais. Elle a su garder son sang-froid", salue un autre.

