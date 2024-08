Deux pilotes meurent dans une collision d'avions Rafale dans l'est de la France

Deux pilotes d'un avion de chasse Rafale, un instructeur et son élève, ont perdu la vie mercredi après une collision avec un autre Rafale dans l'est de la France, a indiqué le président Emmanuel Macron au terme d'une vaste opération de recherches.

"Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale", a annoncé dans la nuit le chef de l'Etat sur X.

L'accident est survenu mercredi à la mi-journée en Lorraine. Le pilote aux commandes du second appareil avait pu s'éjecter sain et sauf, mais un important dispositif avait dû être déployé pour retrouver le premier équipage.

Les avions, appartenant à la base aérienne 113 de Saint-Dizier (est), se sont percutés "lors d'une manoeuvre de combat", a précisé le ministère des Armées, ajoutant que la collision a eu lieu "au retour d'une mission de ravitaillement en Allemagne".

Les deux avions se sont écrasés à proximité de la commune de Colombey-les-Belles, dans le département de Meurthe-et-Moselle.

"Les enquêtes de sécurité et judiciaires en cours détermineront les causes de cet accident", a indiqué les ministère des Armées.

Les recherches du second appareil ont mobilisé 200 gendarmes et plus de 50 pompiers, selon les autorités.

Accidents rares

Fer de lance des exportations de l'industrie de défense française, le Rafale, entré en service en 2004 et construit par Dassault Aviation, est un avion multirôle, concurrent notamment du F-35 américain.

Les accidents impliquant cet appareil sont relativement rares. Un jet s'est écrasé en Corrèze (centre de la France) en 2007, tuant son pilote, et deux autres se sont percutés au large de Perpignan (sud) en 2009, faisant un mort.

afp/ami