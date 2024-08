Deux morts dans l'effondrement d'un hôtel en Allemagne

Un hôtel s'est en partie effondré tard mardi dans l'ouest de l'Allemagne, faisant deux morts et ensevelissant sept autres personnes pendant de longues heures. Les secours ont dégagé tous les sinistrés mercredi.

Un étage de cet hôtel situé à Kröv, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Trèves en Rhénanie-Palatinat, s'est effondré vers 23h mardi, pour une raison encore inconnue. Quatorze personnes séjournaient dans l'établissement au moment de l'incident.

Cinq d'entre elles ont pu sortir par elles-mêmes. Une femme et un homme, tous deux originaires d'Allemagne, ont perdu la vie et plusieurs personnes gisaient encore sous les décombres mercredi matin. Vers 09h, un enfant, un homme et deux femmes, légèrement blessés, ont pu être secourus.

Parmi ces rescapés figuraient un enfant de deux ans et sa mère originaires d'Urk, une petite ville des Pays-Bas. Le père, grièvement blessé, a été dégagé dans l'après-midi, de même qu'un autre client de l'hôtel.

Enfin, la dernière personne ensevelie vivante a pu être dégagée tard dans la soirée "grâce aux efforts inlassables des secouristes", a indiqué la police de Trêve.

"Château de cartes"

L'opération de sauvetage s'est avérée particulièrement difficile, la structure entière du bâtiment ressemblant à un "château de cartes", a déclaré Jörg Teusch, inspecteur de la protection civile.

"Si on tire la mauvaise carte, ce bâtiment s'effondrera à coup sûr", a-t-il ajouté. Les secours ont mobilisé environ 250 personnes sur place.

Une expertise aura lieu concernant la structure du bâtiment, qui date du 17e siècle et avait été agrandi dans les années 1980 avec de nouveaux étages.

